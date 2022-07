Apre a Milano il più grande ristorante Johnny Rockets d’Italia

Johnny Rockets, il modello americano importato in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia, aggiunge un importante nuovo tassello al piano di espansione iniziato solo cinque anni fa. Il prossimo giovedì 14 luglio, infatti, sarà inaugurato il settimo ristorante. Dopo Roncadelle (BS), Lonato (BS), Arese (MI), Curno (BG) e Roma (CC Euroma 2 e CC Maximo), Johnny Rockets apre a Rozzano, nel milanese, nel Parco commerciale Fiordaliso, zona cinema, in un’ampia struttura indipendente. Sarà il più grande ristorante Johnny Rockets di tutta Italia, con 226 posti a sedere, di cui 94 interni per una superficie di 280mq a cui si aggiungono i 180mq di dehor esterno coperto.

Un’incredibile crescita, risultato dell’intuizione della famiglia Groppetti che, talmente affascinata dai sapori, dall’identità iconica e dal modello di business del brand durante i numerosi viaggi di lavoro negli States, ha deciso di acquisire in esclusiva nazionale il brand; l’apertura del primo ristorante Johnny Rockets in provincia di Brescia, presso il centro commerciale Ikea – Elnòs Shopping a Roncadelle, fu un bagno di folla. L’intuizione aveva colto nel segno: l’Italia ama Johnny Rockets e gli regala successo con l’apertura di store in tutta Italia, fino al nuovo grande opening di Milano.

Le carte vincenti, che hanno permesso di contare ben 350 ristoranti in tutto il mondo, sono il cibo di qualità e l’attenzione per la filiera. Il menu, che offre grandi classici della cucina americana come Burgers, Chicken tenders, Onion rings, shakes and Floats, così come le tante novità in arrivo nel nuovo menu, come i Burger con Avocado e le proposte veggie, sono tutti preparati con ingredienti selezionati per freschezza e qualità: ad iniziare dal pane, un classico brioche bun sfornato quotidianamente da fornerie artigianali italiane partendo da una ricetta 100% USA, per proseguire con la carne, sempre fresca e mai surgelata, rigorosamente selezionata da allevamenti del nord Europa e lavorata in Italia, per arrivare alle insalate sempre fresche e componibili a piacere e agli shakes montati a mano e arricchiti con topping di alta qualità e frutta fresca.

Al ristorante presso il cc Fiordaliso sarà come immergersi nella cultura americana più autentica, immediatamente catapultati dalla provincia milanese a decine di migliaia di chilometri di distanza ordinando, seduti al bancone o sui classici divanetti, i piatti cult della tradizione americana, per un’emozione a stelle e strisce davvero senza tempo.