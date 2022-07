DIGITAL360, cresce il fatturato

DIGITAL360 S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica i principali dati semestrali consolidati preconsuntivi per il 2022: • il fatturato del Gruppo cresce del 50%, anche grazie alle acquisizioni concluse nella seconda metà del 2021 raggiungendo un valore di quasi 25 milioni di euro, contro i 16,2 milioni del semestre precedente. Anche a perimetro costante la crescita è stata importante: + 20%; • l’EBITDA del Gruppo cresce di circa il 30%, e raggiunge i 4,9 milioni di euro (contro i 3,7 milioni di euro del primo semestre 2021) . A perimetro costante, escludendo cioè il positivo contributo delle società acquisite nel corso del 2021, l’EBITDA è in crescita del 10% (nonostante l’importante rafforzamento della struttura manageriale e di staff corporate per far fronte efficacemente alla rilevante crescita dimensionale); • a questa crescita si aggiunge quella delle società acquisite nel corso di quest’anno: le acquisizioni contrattualizzate valgono complessivamente nei sei mesi circa 9 milioni di ricavi e 2,0 milioni di EBITDA. Anche se non saranno contabilmente ancora recepite, se non per una minima parte, nel bilancio consolidato del semestre, se pro-formate nei dati consuntivi porterebbero ad un fatturato di quasi 34 milioni di euro (+110% sul 2021) con un Ebitda di 6,9 milioni (+85% sul 2021); • positivo anche l’andamento finanziario del Gruppo con una PFN che, nonostante gli investimenti fatti, i vendor loan del 2021 pagati e le acquisizioni concluse, resta creditoria per circa 2 milioni di euro (contro i 3,1 creditori del 31.12.2021). “I risultati ottenuti nei primi sei mesi del 2022 sono ancora una volta motivo di grande soddisfazione e dimostrano l’efficacia della nostra strategia fortemente improntata alla crescita, sia organica che per vie esterne. – dichiara Andrea Rangone, nella foto, Presidente di DIGITAL360 – Le acquisizioni, da sempre, hanno avuto per noi un duplice scopo, oltre a quello di accelerare la crescita: consolidare mercati molto frammentati e portare a bordo di DIGITAL360 co-imprenditori in gamba, con la nostra stessa visione e cultura.” “Ci troviamo di fronte a mercati che crescono molto rapidamente anche grazie all’accelerazione data dalla pandemia e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al processo di trasformazione digitale in atto in Italia e all’estero – dichiara Gabriele Faggioli, CEO di DIGITAL360 –. In questi mercati la nostra strategia è molto chiara da sempre: puntare su un modello di business innovativo, capace di integrare consulenza professionale specializzata con servizi ad abbonamento basati su piattaforme tecnologiche as-aservice (Martech e Consultech).” “Oltre ai buoni risultati conseguiti nel primo semestre guardiamo con molta fiducia al secondo semestre e ai prossimi esercizi- dichiara Raffaello Balocco, CEO di DIGITAL360 – Le acquisizioni concluse nel corso del 2021 e nella prima parte del 2022, infatti, rafforzano molto il nostro posizionamento sul mercato e il team imprenditoriale di DIGITAL360: per questo, possiamo guardare con serenità la forte crescita che ci aspettiamo per i prossimi anni”