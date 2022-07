Finanza.tech stipula un accordo con SCM Sim e Banca UBAE per la cessione dei crediti d’imposta con un plafond di 20 mln

Banca Ubae S.p.A., Solutions Capital Management SIM S.p.A., Finanza.tech S.p.A. S.B., nella foto l’a .d. Nicola Occhinegro, e la sua partecipata totalitaria FT Broker S.p.A., hanno siglato, in data odierna, l’accordo di perfezionamento del progetto di acquisto da parte della Banca di crediti di imposta derivanti da interventi edilizi ex art. 119 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c. d. “Superbonus 110%”) per l’importo complessivo di Euro 20 milioni. Il Plafond di Euro 20 milioni sarà utilizzato in compensazione dalla Banca in quote annuali di pari importo dal 2022 al 2026. Attraverso il processo di due-diligence che valida il credito si liberano importanti risorse che possono essere reinvestite nell’economia reale. Banca UBAE offre una ampia gamma di servizi specializzati nelle principali aree del Trade Finance, Finance, Energy, Factoring e dal 1972 opera al supporto delle imprese e delle istituzioni finanziarie per le loro operazioni commerciali nei Paesi dell’Africa Mediterranea e Sub-sahariana, del Medio Oriente, del Sud-est Europeo e del Sub-continente Indiano. SCM SIM, società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha svolto il ruolo di arranger del progetto. Finanza.tech, è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, composta da esperti consulenti e operatori finanziari specializzati nell’offerta di servizi di finanza agevolata, ordinaria e strutturata. Nel progetto di acquisto, si è occupata, grazie alla piattaforma digitale di proprietà, dell’attività di scouting, del supporto tecnico-informatico, delle analisi antifrode e finanziarie, anche grazie alla sua partecipata totalitaria FT Broker, iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi presso l’OAM al n. M410. Lo studio legale Mitidieri & Partners ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale del progetto.