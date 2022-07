Agatos, perdita di Gruppo pari a 13.167 migliaia di euro

Agatos S.p.A. (“Agatos” o “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità dei presenti, rappresentanti 4.094.321 azioni ossia 33,73% sulle azioni di numero 12.138.408 costituenti l’intero capitale sociale, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di Gruppo pari a Euro 13.167 migliaia. È stato, inoltre, deliberato il rinvio a nuovo della perdita d’esercizio registrata al 31 dicembre 2021, pari a Euro 8.821 migliaia. Si ricorda che, per effetto della possibilità offerta dalla L. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe) anche alle perdite generate nel corso dell’anno 2021, così come a quelle generate nel corso del 2020, non si applicano gli articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile. Non opera quindi la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale. Il termine entro il quale la perdita 2021, al pari di quella registrata nell’esercizio 2020, deve risultare diminuita a meno di un terzo è fissato alla fine del quinto esercizio successivo, ossia nel caso della perdita 2021 alla fine dell’esercizio 2026.