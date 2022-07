Sesa, accordo per l’acquisizione della maggioranza di YoctoIT

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business con 4.200 dipendenti e ricavi consolidati per circa eu 2,390 miliardi nell’esercizio 2022, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di YoctoIT S.r.l. (”YoctoIT”), rafforzando così le proprie competenze nel settore Cloud. YoctoIT, con sede a Monza, ha un organico di circa 20 risorse umane specializzate in soluzioni e servizi a valore aggiunto in ambito datacenter e cloud che includono l’assessment e la progettazione di soluzioni di monitoraggio e controllo di infrastrutture IT complesse con l’integrazione di tecnologie basate su security e business intelligence, con ricavi attesi nell’esercizio 2022 pari a circa Eu 4,0 milioni ed un Ebitda Margin del 20%. Il fondatore e managing partner Roberto Renna continuerà ad operare con ruoli apicali, condividendo obiettivi di sviluppo di competenze e generazione di valore sostenibile. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale della Società. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on. Continuiamo ad investire in competenze per sostenere le aziende e le organizzazioni in un momento così cruciale della loro evoluzione. L’eccellenza delle infrastrutture tecnologiche è fondamentale per abilitare la trasformazione digitale delle imprese e, grazie alle competenze di YoctoIT nei servizi a valore, integrate a quelle in area Cloud, AI e Security, rafforziamo il nostro ruolo di operatore di riferimento nell’offerta di soluzioni informatiche per le SME & Enterprises”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A. e Fabio Luraghi Managing Partner Smart Services Var Group. “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso di crescita, entrando a far parte dell’organizzazione del Gruppo Sesa, che consentirà di sviluppare e mettere a fattor comune in modo più ampio ed articolato le nostre competenze e la nostra offerta, consolidando il posizionamento di YoctoIT sul mercato in ambito infrastrutturale On-premises e Cloud in un momento storico di grandi trasformazioni per la nostra clientela in particolare e per il sistema paese in generale”, ha dichiarato Roberto Renna, CEO di YoctoIT S.r.l. “Proseguiamo il nostro percorso di aggregazione di competenze digitali, realizzando la decima operazione di acquisizione e partnership industriale dall’inizio del 2022. Continuiamo ad investire nella crescita futura a lungo termine, nell’attuale scenario in cui innovazione tecnologica ed evoluzione digitale si confermano strategiche per migliorare la competitività ed abilitare il percorso verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.