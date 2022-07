Pirelli sostiene il Fondo delle Nazioni Unite nell’impegno a favore sulla sicurezza stradale a livello globale

Pirelli è a fianco del Fondo delle Nazioni Unite “Road Safety Fund” (UNRSF) nel suo impegno a favore sulla sicurezza stradale a livello globale. Membro e sostenitore fin dal 2018, prima azienda del suo comparto, Pirelli ha ribadito il proprio impegno in occasione del “Fund Pledging Event” organizzato a New York da UNRSF, al quale nel corso degli anni ha donato a oggi 800mila dollari, per supportare le iniziative a favore sulla sicurezza stradale a livello globale.

“Pirelli – ha commentato il suo Vicepresidente Esecutivo e Ceo, Marco Tronchetti Provera (nella foto) – è sostenitore e donatore di UNRSF fin dalla sua fondazione ed è stata tra le prime società del settore automotive ad aderirvi. Il nostro focus principale è quello di migliorare costantemente la sicurezza dei pneumatici attraverso l’innovazione tecnologica e l’appartenenza al Fondo ci consente di supportare iniziative globali in aree che spaziano da quelle delle infrastrutture alla pianificazione urbana fino alla prevenzione. Questo è ciò che rende naturale il nostro rapporto con UNRSF, che continueremo a sostenere.”

“Grazie alle donazioni e alla leadership di UNRSF, possiamo raggiungere traguardi ambiziosi e contribuire in modo concreto agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare a quello che punta a dimezzare gli incidenti mortali e gli infortuni su strada entro la fine del decennio”, ha affermato Filippo Bettini, Sustainability and Future Mobility Officer di Pirelli e membro dell’Advisory Board di UNRSF.

“Costruire un mondo in cui le strade sono sicure per ogni utente della strada, ovunque” è la vision di UNRSF. Un’azienda globale come Pirelli, che con i propri pneumatici attraversa le strade del mondo, può giocare un ruolo importante nel renderle più sicure. Ed è per questo che la sicurezza è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile dell’azienda.

Ne è un esempio il sistema di pneumatici sensorizzati Cyber Tyre la cui capacità di trasmettere informazioni in tempo reale consente un miglioramento delle prestazioni del prodotto stesso e soprattutto della sicurezza di guida. Una sicurezza che, grazie ai pneumatici Seal Inside e Run Flat, si estende alle forature e ai rischi connessi. Questa tecnologie, infatti, consentono di proseguire la marcia anche in caso di forature e consentendo di mantenere il controllo dell’auto.

Inoltre, con lo scopo di coniugare le migliori prestazioni legate alla sicurezza di guida a un basso impatto ambientale, Pirelli adotta un approccio “Eco-safety” in grado di sfruttare l’innovazione nei materiali e di impiegare moderni strumenti di virtualizzazione durante l’intero processo di sviluppo. Una metodologia che sosterrà l’obiettivo di avere oltre il 90% dei nuovi prodotti in classe A e B di wet braking e contemporaneamente il 70% in classe A e B di resistenza al rotolamento entro il 2025.