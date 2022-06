Il Gruppo Maire Tecnimont si aggiudica nuovi contratti per un valore di circa USD 96 mln

Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che le sue controllate Tecnimont e Stamicarbon si sono aggiudicate nuovi ordini e integrazioni per licensing, servizi di ingegneria ed attività di engineering, procurement e construction (EPC) per un valore complessivo di circa USD 96 milioni. I contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali in Nigeria, nonché’ in Europa, Medio Oriente ed Estremo Oriente.

In particolare, Tecnimont si è aggiudicata un contratto FEED da African Refineries Port Harcourt Limited per la realizzazione di un impianto di raffinazione della capacità di 100.000 barili al giorno, che sarà operativo nel 2025. L’impianto sarà realizzato all’interno del complesso di raffinazione di Port Harcourt, dove Tecnimont sta già eseguendo un contratto EPC per i lavori di ammodernamento del complesso.

Il contratto comprende anche uno studio di fattibilità per un’unità indipendente dell’impianto, destinata alla produzione di biocarburante sostenibile per l’aviazione (“SAF” – Sustainable Aviation Fuel, o BioJet), che sarà basato sul portafoglio di iniziative verdi di NextChem, e userà i rifiuti organici come feedstock.

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem ha commentato: “Siamo onorati di supportare la Nigeria sia nello sprigionare maggior valore aggiunto dalla trasformazione delle risorse naturali, sia nello sviluppo concreto dell’economia circolare per la prima volta nel Paese, considerato che il BioJet è una delle soluzioni più efficaci per ridurre l’impronta carbonica del settore dell’aviazione a livello globale. Inoltre, questi nuovi contratti confermano la solida diversificazione geografica del nostro backlog e l’affidabilità della nostra proposta di valore technology-driven”.