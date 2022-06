Fedez crocefisso per una fesseria. No, non è grave non conoscere Strehler

(di Tiziano Rapanà) Stanno crocefiggendo il povero Fedez, reo di non conoscere Giorgio Strehler. Non è grave. Tuttavia il nostro ha perso molto nel non vedere le superbe regie del maestro, per quanto fin troppo di sistema: si è tolto il piacere di vedere L’opera da tre soldi di Brecht, l’Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, ma nella vita si perde sempre qualcosa. Strehler è stato grande ma non grandissimo. Non aveva la genialità di Carmelo Bene né il senso dell’epica di Franco Zeffirelli. Spero che Fedez conosca, a mena dito, il repertorio di Lucio Battisti, Dalla, De Gregori, Pietrangeli, Joe Sentieri, Paolo Mengoli, Enzo Di Domenico, Christian, Umberto Balsamo, Gianni Bella, Gianni Nazzaro… che rammenti, dunque, il meglio della musica leggera nel nostro paese. Spero che il nome Eduardo Alfieri accenda, in lui, un sentimento di rispetto per quanto realizzato per la musica napoletana. Così come auspico che Fedez ricordi lo straordinario talento di Gennaro Cannavacciuolo, attore strepitoso, mio generoso amico, che è scomparso prematuramente lo scorso mese. Gennaro è stato una punta di diamante del teatro italiano. È stato un interprete di un teatro raffinato ed innovatore nonché re – in ex aequo con Vittorio Marsiglia – della macchietta napoletana (genere che vide imperare, per molti lustri, l’immenso Nino Taranto). Non ha avuto il successo che meritava. Fedez ricorda Cannavacciuolo in una delle tue trasmissioni sul web. Scopri, se ancora non la conosci, la forza creativa di Gennaro: il suo estro, la sua straordinaria attitudine per l’arte. E se a tutt’oggi non l’hai letta, ti segnalo l’interessante silloge di racconti ambientati a Roma intitolata Come una storia d’amore (Giulio Perrone editore) di Nadia Terranova. La raccolta ha appena vinto il premio Vito Moretti e ti consiglio caldamente di leggerla. Concludo ribadendo l’ovvio. Ovvero no, non è grave ignorare Strehler: purché si conosca almeno l’abc della cultura popolare nostrana.

tiziano.rp@gmail.com