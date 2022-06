Con Corepla la raccolta differenziata non va mai in vacanza

La sostenibilità non va mai in vacanza: l’impegno di Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, non si ferma neanche d’estate. Tutti pronti, infatti, per la nuova campagna radio che accompagnerà vacanzieri e non lungo buona parte della bella stagione e per il Party Like a Deejay.

“Corepla è da sempre in prima linea nella promozione di stili di vita sostenibili e attenti all’ambiente – ha dichiarato il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo -. Per questo, la sostenibilità la portiamo anche in vacanza tenendo alta l’attenzione su tutte quelle buone pratiche che permettono agli imballaggi in plastica di non disperdersi nell’ambiente ma, anzi, di trasformarsi in nuove e preziose risorse. Questi progetti sono per noi un’importante opportunità per raggiungere il più vasto pubblico possibile e incoraggiarlo a seguire la buona prassi per fare una raccolta differenziata di qualità. Un pubblico caratterizzato dalla presenza di tanti giovani, dai quali ci arriva la richiesta più urgente di impegno nei confronti del Pianeta e con i quali vogliamo continuare a lavorare perché questo appello si trasformi in azioni concrete”.

Il nuovo spot di Corepla, firmato Armando Testa, sarà on air sulle principali emittenti radio italiane (RTL, RDS, Radio 105, Radio Italia solo musica italiana, Radio Rai, Virgin Radio, Radio 24, Radio Capitale e m2o) a partire da domani.

Protagonista un flacone vuoto di crema solare in plastica che si reca presso un ufficio di collocamento con l’ambizione di diventare “nuova risorsa” e trasformarsi in un secchiello da mare. Un escamotage narrativo e vivace per sottolineare come la plastica, se correttamente raccolta e trattata, sia un materiale facilmente riciclabile e idoneo a rinascere innumerevoli volte, perché “dove tu vedi solo plastica, c’è già una risorsa”.

La calda estate di Corepla prosegue domani e domenica 26 giugno con la partecipazione a Party Like a Deejay, il grande evento di Radio Deejay organizzato nel verde di Parco Sempione a Milano. Una due giorni di musica, sport, intrattenimento e sostenibilità, che vedranno il Consorzio come “speaker” dell’evento sui temi della raccolta e del riciclo.

All’interno del parco, uno spazio dedicato e circondato da totem informativi darà voce alle buone pratiche della raccolta differenziata e all’attività del Consorzio; il pubblico potrà scoprire le mille vite della plastica riciclata anche grazie a ilVespaio, presente nell’area della festa con macchinari in grado di trasformare tappi di bottiglie nei giunti “Taca Lì”, a loro volta collegati a tubi per creare maxi allestimenti in plastica riciclata. I bambini interessati potranno inoltre scatenare la propria creatività personalizzando ulteriormente l’installazione e lasciando il proprio messaggio coi pennarelli in dotazione.