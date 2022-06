L’Agenzia delle Entrate spinge sui controlli anti-frode su bonus e ristori

L’Agenzia delle Entrate spinge sulla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e intensifica i controlli anti-frode su bonus e ristori.

E punta anche su servizi ‘smart’ più efficienti per i cittadini e rimborsi più rapidi.

Sono gli indirizzi operativi agli uffici inviati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

In particolare, sarà promosso l’adempimento spontaneo, con l’incremento delle lettere di invito a mettersi in regola e l’attività di controllo sarà rivolta in particolare sulle frodi, attuate sia con l’utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta che con l’accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori contro le conseguenze economiche della pandemia.

Sono poi previsti servizi più efficienti, dialogo onlline grazie ai quali l’Agenzia delle Entrate punta a migliorare l’assistenza ai cittadini e ad accelerare l’erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto, per restituire alla collettività la liquidità necessaria. Gli input sono nella circolare firmata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini con gli indirizzi operativi agli uffici. Dagli appuntamenti programmati in ufficio alle videocall, dal telefono ai servizi via web, l’Agenzia delle Entrate intende garantire servizi più efficienti e dialogo online grazie agli strumenti messi in campo durante la pandemia.

ANSA