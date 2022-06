Sesa festeggia gli ottimi risultati

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2022 con ricavi ed altri proventi consolidati per Eu 2.390 milioni (dati preliminari, i risultati definitivi saranno approvati dal C.d.A. del prossimo 12 luglio), in forte crescita (+17,3% Y/Y) rispetto ad Eu 2.037 milioni al 30 aprile 2021, superando il consensus degli analisti (Eu 2,3 miliardi, +13% Y/Y) ed il trend del mercato italiano Information Technology (+7% nel biennio 2021-2022, fonte Sirmi, maggio 2022). Per il terzo anno consecutivo il gruppo Sesa realizza una crescita a livello di ricavi consolidati pari a circa il 15% annuale, grazie al successo della propria strategia di sviluppo sostenibile basata sugli investimenti in innovazione tecnologica e competenze delle proprie risorse umane a supporto della domanda di digitalizzazione di imprese e organizzazioni. L’organico raggiunge la soglia di 4.200 risorse umane al 30 aprile 2022 (99% dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato), in crescita del 20% rispetto al 30 aprile 2021, grazie sia all’aggregazione di nuove società con competenze tecniche verticali attraverso 15 acquisizioni industriali realizzate durante l’esercizio, che a circa 500 nuove risorse, in prevalenza under 30, inserite mediante percorsi di formazione nei principali trend digitali. Al 30 aprile 2022 sono oltre 300 le risorse umane occupate in sedi operative estere del Gruppo, in paesi quali Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania e Cina. I programmi di education dell’esercizio 2022 hanno generato un totale di 50.000 ore di formazione per le risorse del Gruppo, con un incremento di oltre il 95% rispetto all’anno precedente e focus su ambiti rilevanti come sicurezza informatica, sostenibilità e soft skill, in una fase di forte evoluzione del mercato di riferimento. “In uno scenario in cui evoluzione digitale e trasformazione verso la sostenibilità costituiscono paradigmi centrali per imprese ed organizzazioni, l’esercizio al 30 aprile 2022 si chiude con una forte crescita di ricavi, confermando il nostro ruolo di operatore di riferimento del settore e la nostra capacità di aggregazione, integrazione e sviluppo di competenze digitali. Il nostro nuovo piano di welfare riflette la grande attenzione a benessere delle risorse umane, diversità, inclusione e sostenibilità, da sempre valori fondanti del Gruppo Sesa, alla base del nostro percorso di crescita sostenibile e di generazione di valore a beneficio di tutti gli Stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.