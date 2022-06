ByTek compra Adority

ByTek, la MarTech company del gruppo Datrix, prosegue la sua crescita, acquisendo il software Adority, prodotto ora ribattezzato Retention AI, che entra a far parte della suite tecnologica della società.

Il focus sulle soluzioni tecnologiche proprietarie basate sull’intelligenza artificiale, raccolte nella ByTek AI Suite, è reso più completo dall’aggiunta di questo strumento specifico per la customer segmentation & retention.

“L’idea è nata nel corso del 2020, un anno impegnativo anche per le imprese: volevamo fornire una soluzione innovativa che risolvesse il pain-point della segmentazione della customer base, con il modello dell’analisi RFM come base – racconta Pietro Montelatici, co-founder di Adority insieme ad Alvise Corba – con un occhio attento alla competitività dei costi del servizio rispetto ad altri strumenti sul mercato”.

Oggi, Retention AI diventa un anello chiave della suite tech di ByTek, perché:

la sostenibilità del business è sempre più essenziale e passa attraverso la loyalty, la fidelizzazione dei clienti;

lo strumento si integra facilmente con CMS e tool di marketing automation, piattaforme di advertising e di e-mail marketing, in modalità no code / low code;

in questo modo, fornisce insight subito azionabili sulla propria clientela, per mettere in atto strategie di marketing personalizzate ed efficaci.

“Nell’epoca del web cookieless e con i costi di advertising in continuo ed esponenziale aumento, non è sostenibile nemmeno per le grandi aziende continuare a ragionare solo in termini di new business – spiega Alvise Corba, ora product manager di ByTek – La forza di Retention AI è proprio il fatto di focalizzarsi sui dati di prima parte dei clienti, quelli di proprietà delle imprese stesse, che spesso non vengono sfruttati a pieno”.

“L’esigenza di arricchire la nostra suite di prodotti con una componente specifica per segmentation e RFM è nata in ByTek già dalla fine del 2021 – chiosa Paolo Dello Vicario, nella foto, CEO di ByTek e Responsabile dell’area AI per Marketing & Sales di Datrix – siamo felici di questa acquisizione perché c’è stata da subito una visione comune. Retention AI rappresenta un indubbio rafforzamento della nostra offerta di soluzioni tecnologiche per migliorare le performance di marketing delle aziende ed è funzionale al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita dichiarati all’atto della quotazione in Borsa del gruppo Datrix”.

La ByTek AI Suite continuerà ad evolversi: sono in fase di sviluppo ulteriori funzionalità e integrazioni, con l’obiettivo di diventare una Data Activation Platform completa.