Msc Crociere, nuovamente operativa l’intera flotta di 19 navi

E’ nuovamente operativa l’intera flotta di 19 navi di Msc Crociere con il ritorno in acqua di Msc Musica, che ha inaugurato la propria stagione estiva in partenza da Monfalcone/Venezia

Leonardo Massa, nella foto, Managing Director di Msc Crociere, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di vedere la nostra intera flotta di nuovo in mare. È stata una sfida a causa della situazione pandemica, ma il nostro protocollo di salute e sicurezza leader del settore ci ha permesso di affrontare questa difficoltà con forza e fiducia, oggi tutte le nostre navi sono di nuovo in mare per dare ai nostri partner agenti di viaggio e ai loro clienti ciò che desiderano. Vacanze in crociera rilassanti, piacevoli e, soprattutto, sicure”.

“Msc Crociere è stata la prima grande compagnia a ripartire con le crociere internazionali nell’estate del 2020 grazie ad un protocollo di sicurezza pensato ad hoc per la ripartenza, dimostrando – come avevamo promesso lo scorso anno – che la salute e la sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri è per noi una priorità. Tutto questo ci ha permesso di avere l’intera flotta di navi di nuovo in mare per l’estate del 2022” ha aggiunto Leonardo Massa (nella foto).

La Compagnia accoglierà altre due navi entro la fine del 2022: Msc Seascape e Msc World Europa, la prima nave della Compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. Le vendite per entrambe le navi sono già aperte.