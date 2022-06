Fincantieri, nominati i componenti dei Comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero), riunitosi sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana al quale la Società aderisce, ha nominato i componenti dei Comitati endoconsiliari.

In particolare sono stati nominati:

– per il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti):

Alberto Dell’Acqua (Presidente)

(Presidente) Paolo Amato

Massimo Di Carlo

Cristina Scocchia

Tale Comitato opera anche quale comitato competente in materia di operazioni con parti correlate; in caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, Massimo Di Carlo sarà sostituito da Valter Trevisani;

– per il Comitato per la Remunerazione (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti):

Paola Muratorio (Presidente)

(Presidente) Alberto Dell’Acqua

Massimo Di Carlo

Valter Trevisani

– per il Comitato per le Nomine (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti):

Cristina Scocchia (Presidente)

Alessandra Battaglia

Valter Trevisani

Alice Vatta

– per il Comitato per la Sostenibilità (composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti):