Branca vince il premio Leader della sostenibilità 2022

Branca International tra i leader della sostenibilità nel settore “Alimentari&Bevande”. Il riconoscimento è arrivato dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore sviluppata in collaborazione con Statista, azienda specializzata nella ricerca di mercato e ranking, sulla base dell’analisi di una trentina di indicatori in termini di responsabilità sociale, ambientale e governance.

Per il Gruppo Branca International questo riconoscimento certifica il percorso già intrapreso negli anni passati e conferma gli importanti risultati in termini di sostenibilità ambientale e sociale emersi anche nel Bilancio di Sostenibilità 2020, tra cui:

Consumi energetici – 6%

Intensità energetica (consumi energetici / volumi di produzione) – 7%

Rifiuti -268 tonnellate

Emissioni totali – 8 tonnellate Co2 equivalenti

Investimenti per le comunità locali +97%

“La sostenibilità è prima di tutto un approccio al contesto in cui si vive e si opera, un approccio, nel nostro caso, frutto di un percorso di consapevolezza che porta a vedere la singola realtà imprenditoriale come parte di un tutto interconnesso” commenta il Niccolò Branca, nella foto, Presidente di Branca International “I valori guida intorno ai quali ci siamo sviluppati, oltre alla qualità dei prodotti, sono l’attenzione alle persone, considerate sempre come un fine e mai come un mezzo, e l’impegno a uno sviluppo inclusivo delle istanze sociale ed ambientali. In quest’ottica possiamo considerare la sostenibilità come un importante driver di crescita a tutto tondo”.

Frutto di una collaborazione tra la società di analisi Statista e Il Sole 24 Ore, il premio “Leader della sostenibilità” è la lista delle 200 aziende italiane più sostenibili e prende in considerazione una serie di indicatori ambientali come consumo energetico, emissioni, gestione dei rifiuti; sociali, come sicurezza sul lavoro, percentuale di dipendenti a tempo indeterminato, condizioni di lavoro ed economici, come stabilità finanziaria, compliance e trasparenza nella divulgazione delle informazioni

L’analisi ha coinvolto oltre 1500 società solide a livello finanziario e riconosciute per il loro impegno verso l’ambiente, la comunità e in particolare verso clienti o consumatori.