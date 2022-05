Destination Gusto:nasce il nuovo food e-commerce d’eccellenza di Intesa Sanpaolo e Supernova Hub

Nasce Destination Gusto, il nuovo food e-commerce di prodotti d’eccellenza rigorosamente made in Italy. Sviluppato grazie alla sinergia e alla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub – Gruppo ITLM, leader nel settore dei trasporti. La piattaforma offre prodotti enogastronomici esclusivi, provenienti da ogni regione d’Italia, ordinabili sia dall’app sia dl sito Destinationgusto.it. La new company Destination Gusto srl vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo con il 49% delle quote e di Supernova Hub, come socio di maggioranza, con il 51%.

Grazie alla sinergia con il Gruppo ITLM, Destination Gusto garantirà un servizio logistico contraddistinto dai più elevati standard di mercato. Italmondo, fulcro di ITLM Group, si occuperà della gestione del magazzino e del picking and packing. Sendabox, scale-up di Supernova Hub, delle consegne, mettendo a frutto l’esperienza in spedizioni B2C e B2B. L’obiettivo è arrivare alla consegna same day e next daynelle principali città italiane grazie alla partnership con DeliveryNow.

Il modello di business di Destination Gusto si svilupperà su tre direttrici: verso il consumatore, che potrà fruire di un vero e proprio viaggio immersivo nel made in Italy per scoprire i territori, le tradizioni culinarie e i prodotti d’eccellenza enogastronomici del nostro Paese; verso le imprese (B2B) con servizi incentive, di loyalty e regalistica per le aziende; verso nuovi clienti corporate (B2E), che potranno includere Destination Gusto tra gli strumenti di welfare aziendale per i loro dipendenti.

Con la pandemia sono cambiate le abitudini degli italiani anche in relazione alle modalità di acquisto dei prodotti alimentari. Nel 2020 il mercato online Food&Grocery ha segnato un’impennata del +70% rispetto al 2019 e nel 2021 la crescita è proseguita con un ulteriore +39% (Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano). L’Italia, poi, è il primo paese al mondo per certificazioni DOP e IGP, 841 produzioni di qualità diffuse su tutto il territorio nazionale, che generano 16,6 miliardi di euro di valore alla produzione e export per 9,5 miliardi di euro (Rapporto Ismea Qualivita 2021).

Claudia Vassena, responsabile Direzione Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo, afferma: “Ѐ ora disponibile un nuovo negozio di fiducia, dedicato all’enogastronomia made in Italy e alla sua unicità. Destination Gusto porta sulla tavola dei consumatori prodotti italiani d’eccellenza, apprezzati in tutto il mondo, valorizzando produttori locali spesso non presenti nella GDO. Nel contempo, l’obiettivo di Destination Gusto è offrire a questi piccoli e medi artigiani dell’eccellenza agroalimentare italiana un nuovo canale digitale di promozione e di vendita dei loro prodotti, dando massimo risalto alle caratteristiche che li rendono unici”.

“Destination Gusto è per noi un progetto molto importante – aggiunge Federico Pozzi Chiesa, fondatore di Supernova Hub e CEO di Italmondo Spa – che incontra la nostra vision di creare un marketplace del made in Italy partendo dai prodotti enogastronomici di altissima qualità, che allo stesso tempo risponda alle esigenze degli utenti con una digital user experience attuale e con consegne same day e next dayin linea con i più alti standard di mercato. Una piattaforma con queste caratteristiche è la prima del suo genere in Italia: finalmente le tradizioni culinarie dei territori italiani, così ricche e diverse tra loro, convergono in un unico catalogo online che comprende solo il meglio di ogni regione, combinato con il più alto livello di fruibilità e ottimizzazione logistica offrendo ai produttori una vetrina nazionale e internazionale per aprire nuovi mercati. Destination Gusto si pone l’ambizione di diventare il punto di riferimento del settore in Italia e getta le basi per un progetto più ampio che coinvolgerà anche gli ambiti del fashion, furniture e travel”.