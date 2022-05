Simest, Salzano confermato Presidente. Corradini D’Arienzo è la nuova a. d.

Simest, cambia l’amministratore delegato. Regina Corradini D’Arienzo è la nuova ad (nella foto). Pasquale Salzano, nella foto a destra, è stato confermato Presidente. Ecco il curriculum della nuova ad. Ella è nata a Torino nel 1969. Studi in economia aziendale alla SDA di Torino ed un Master CIB presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 1990 al 2008 ricopre vari incarichi presso l’istituto San Paolo IMI, poi Intesa San Paolo, prima come Direttore di Filiale, poi con l’incarico di Responsabile Commerciale Corporate, successivamente Responsabile del Servizio Finanziamenti a Mlt, ed infine con l’incarico di Responsabile del Servizio Marketing e Commerciale in Direzione Corporate all’interno della Banca dei Territori. Nel 2008 entra in Banco Popolare di Novara come Direttore Area Torino e provincia con presidio sia della clientela Retail sia Corporate. Nel novembre 2010 viene nominata Responsabile della Direzione Corporate nel cui ruolo assume la responsabilità funzionale di 20 centri Corporate a livello nazionale e successivamente di 87 centri Corporate.

E ancora: nel 2011 viene nominata Responsabile Divisione Corporate del Banco Popolare. In BNL dal 2013 prima con il ruolo di Direttore Territoriale Corporate Nord Ovest e dal 2016 con l’incarico di Direttore Corporate Banking. È stato membro del G100 e del Comitato di Direzione di BNL, componente del Cash Management Governance Board, del Trade Finance Strategic Board e del Competence Center di Gruppo. Ha ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti società del Gruppo BNPP: Ifitalia SpA, BNP Paribas Leasing Solutions SpA, BNL POSitivity SpA.