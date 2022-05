Quest’anno sarà vacanza per 23 mln di italiani

Per l’estate 2022, le stime dei viaggiatori di età compresa tra i 18 e i 74 anni prevedono 8 milioni di italiani intenzionati ad effettuare almeno una notte di pernottamento per il ponte della Repubblica, mentre sarebbero 23 milioni gli italiani intenzionati ad effettuare almeno una notte di pernottamento per il periodo estivo. Sono alcuni dei dati che emergono da uno studio SWG-Confcommercio-Confturismo, presentati ad Ancona in occasione degli Stati Generali del settore organizzati da Confcommercio Marche Centrali e illustrati da Riccardo Grassi, head of research SWG, e dal ricercatore Roberto Ciccone. Dalla ricerca emerge che le caratteristiche più ricercate in vacanza sono relax e tranquillità nel 61% dei casi, natura 37%, arte e cultura 36%, enogastronomia 32%; il 17% degli intervistati punta anche alla sicurezza. Dal confronto tra il 2022 e il 2021 sulle intenzioni vacanziere degli italiani emerge una diminuzione della percentuale di coloro che vorrebbero rinviare le vacanze a dopo la pandemia: nel caso di 1 o 2 pernottamenti si passa dal 29% dell’aprile 2021 al 22% dell’aprile 2022, nel caso di una vacanza di almeno 3 giorni si passa dal 31% dell’aprile 2021 al 25% dell’aprile 2022 e in caso di vacanza di almeno 7 giorni dal 33% dell’aprile 2021 al 24% dell’aprile 2022. Per quanto riguarda la programmazione delle vacanze estive nell’estate 2022, coloro che vogliono sicuramente effettuare almeno una notte di prenotazione del periodo estivo rappresentano il 37% del campione. Il 51% degli intervistati ha detto che ha già programmato la propria vacanza, mentre sulle destinazioni il 51% resterà in Italia, l’8% in località vicino alla propria città, il 20% nella propria regione, il 17% in un paese europeo e il 4% in un paese extra-europeo. Sempre secondo la ricerca SWG, il 72% degli italiani intervistati sceglierà una struttura a pagamento, il 24% a casa di amici, parenti, in una seconda casa e il 4% altro. Per quanto riguarda i desideri e le località preferite, infine, spiccano la voglia di riposarsi (28%) e il luogo di mare come destinazione (57%). SWG ha anche analizzato le emozioni degli italiani che sembrano essere più ottimisti e ad aprile di quest’anno l’indice di fiducia del viaggiatore è al 67% in crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando era al 57%. Per quanto riguarda il budget di spesa per le vacanze estive del 2022: il 41% ha scelto un budget in linea con quello delle vacanze estive del passato, il 26% è incerto, il 19% sceglierà un budget più elevato rispetto a quello delle vacanze estive del passato e il 14% opterà per un budget più ridotto rispetto a quello delle vacanze estive del passato.