Generali avvia acquisto azioni Cattolica attraverso Reverse Accelerated Book-Building

Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) comunica la propria intenzione di acquistare almeno n. 12.166.055 azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (“Cattolica”), pari al 5,3279% del capitale sociale di quest’ultima (la “Partecipazione Rilevante”), di guisa che, anche tenuto conto delle azioni proprie detenute da Cattolica alla data del presente comunicato, Assicurazioni Generali arriverebbe a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Cattolica. A tal fine, Assicurazioni Generali ha dato mandato ad Equita SIM S.p.A., quale intermediario autorizzato e sole bookrunner, di acquistare la suddetta partecipazione attraverso una procedura di reverse accelerated book-building (l’“Operazione”), a un prezzo massimo di Euro 6,75 per azione, da avviare immediatamente e che Assicurazioni Generali si riserva di chiudere in qualsiasi momento. Equita SIM S.p.A. si rivolgerà esclusivamente a investitori qualificati in Italia (come definiti all’art. 2, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129) e investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d’America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità) che siano intenzionati a vendere azioni Cattolica. L’Operazione è condizionata all’acquisto della Partecipazione Rilevante. L’ammontare definitivo di azioni Cattolica acquistate da Assicurazioni Generali e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’Operazione, nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.