Trieste, arriva la petizione contro l’uso delle mascherine a scuola

Abolire l’uso della mascherina in classe nell’ultima settimana di scuola “come regalo ai nostri figli”. Parte da un genitore di Trieste la petizione online su change.org “Ultima settimana di scuola senza mascherina” che ha già ottenuto il sostegno di oltre cento firmatari. Dallo scorso primo maggio – viene ricordato dal papà – l’obbligo di mascherina è stato revocato in quasi tutti gli ambienti al chiuso. A scuola si è preferito mantenerlo, per minimizzare il rischio di focolai e preservare il più possibile le lezioni in presenza. Questo però ha comportato grandi sacrifici per insegnanti, bambini e ragazzi che continuano a indossare la mascherina per tutte le ore che stanno a scuola. Giunti alla fine dell’anno – conclude – si meritano tutti un regalo: aboliamo l’obbligo di mascherina, almeno al banco, nell’ultima settimana di scuola.