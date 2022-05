Poste Italiane protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

Poste Italiane Filatelia (nella foto, il condirettore generale di Poste Giuseppe Lasco) sarà presente alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 19 al 23 maggio presso il Lingotto Fiere di Torino. Ogni anno al Salone Internazionale del Libro di Torino riunisce tutta la filiera del libro: case editrici, scrittori, librai, bibliotecari, agenti, illustratori, traduttori e tantissimi lettori, è una delle manifestazioni più importanti del settore letterario, con la presenza di numerose personalità della scena culturale mondiale, pronta a richiamare un pubblico che si riconosce attorno al valore profondo della lettura.

Poste Italiane Filatelia sarà a Torino con uno spazio dove si potranno acquistare tantissimi prodotti filatelici realizzati negli ultimi anni e dedicati a personaggi famosi sia del mondo letterario e non. Il 19 maggio ci sarà un annullo speciale per l’inaugurazione della manifestazione da apporre sulla cartolina realizzata per l’occasione, sarà presentata la cartella filatelica dedicata ai 70 anni del famoso fumetto “Tiramolla”, all’interno due cartoline, prezzo 12€.

Il 20 maggio sarà presentata la cartella filatelica dedicata a Pierpaolo Pasolini per il centenario dalla nascita. Le immagini per la realizzazione della cartella sono state fornite dal Museo del Cinema e dalla Cineteca Storica nazionale, contiene il francobollo emesso il 2 novembre 2015 e due cartoline annullate ed affrancate; inoltre ci sarà un annullo speciale da appore alla cartolina dedicata. Il 21 maggio si potrà acquista la cartolina realizzata e dedicata al fumetto Tiramolla con l’annullo speciale. Il 22 maggio ci sarà un annullo speciale dedicato ai 160 anni di Poste Italiane. Si potranno acquistare le cartoline realizzate in occasione dell’emissione del francobollo. Il 23 maggio ci sarà l’annullo speciale per la chiusura della manifestazione.

