Innovatec, ricavi a 74 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi ha esaminato ed approvato i risultati operativi e finanziari del primo trimestre 2022. Innovatec ha chiuso il primo trimestre 2022 con risultati positivi, pur in una fase marcata da significative incertezze sullo scenario internazionale, testimoniando la validità del modello multibusiness del Gruppo basato sulla sostenibilità e sull’integrazione strategica del mondo ambiente, dell’efficienza energetica con lo sviluppo della circolarità e dell’innovazione. Innovatec ha confermato nel periodo uno sviluppo sostenibile in tutti i business presidiati, con Ricavi a Euro 74 milioni che comprendono i positivi risultati del business dell’Efficienza Energetica – che ha generato ricavi per Euro 25 milioni trainato dal Progetto HouseVerde – nonché quelli dell‘Ambiente, il quale ha registrato ricavi per Euro 49 milioni con volumi e prezzi in aumento. La dinamica dei Ricavi si è riflessa sulla marginalità operativa lorda e netta di periodo rispettivamente a Euro 11,7 milioni (EBITDA) e Euro 6,5 milioni (EBIT). L’EBITDA margin si è attestato nel trimestre al 16% in aumento di due punti percentuali rispetto al 14% dell’intero anno 2021 pro forma; l’EBIT margin è anch’esso risultato in aumento al 9% rispetto al 5% del 2021 pro forma segnando un incremento di 4 punti percentuali. In sintesi, i risultati di questi primi tre mesi del 2022 confermano Innovatec al centro della Clean Tech industry con un modello di business coerente con i principali macro-trend di settore ovvero la decarbonizzazione e lo sviluppo delle rinnovabili, l’economia circolare, l’efficienza energetica e la salvaguardia delle risorse naturali. La velocità di esecuzione porta Innovatec a focalizzarsi già da ora nell’offerta di proposte di riqualificazione energetica nel campo delle case popolari, nell’implementazione di nuove tecnologie verticali per ridurre le emissioni nonché nella realizzazione di impianti fotovoltaici in modalità EPC turn Key viste le recenti normative di incentivazione nell’agrivoltaico. I dati economici operativi consolidati del primo trimestre 2022 mostrano Ricavi a Euro 74,1 milioni, EBITDA a Euro 11,7 milioni ed EBIT a Euro 6,5 milioni con aumento della redditività operativa lorda e netta rispettivamente al 16% (2021PF: 14%) e 9% (2021PF: 5%) sui ricavi complessivi. L’organico del Gruppo è aumentato da 260 unità di fine dicembre 2021 a 298 unità al 31 marzo 2022. I risultati registrati nel primo trimestre 2022 hanno evidenziato una significativa e solida crescita economica ed industriale grazie al contributo di tutte le business unit del Gruppo implementato anche dalle operazioni di M&A positivamente concluse. In particolare, i ricavi e le marginalità operative consolidati hanno beneficiato di una solida performance del business dell’Efficienza Energetica e dei continui miglioramenti del business Ambiente e dell’Economia Circolare anche per effetto della recente acquisizione di COBAT. In dettaglio il business dell’Ambiente ed Economia Circolare ha consuntivato Ricavi per Euro 49,3 milioni (+27% vs 1Q21PF di Euro 40,3 milioni); la business unit ha rafforzato il suo posizionamento strategico con maggiori volumi e prezzi medi in aumento rispetto al 2021. La messa a dimora dei rifiuti presso gli impianti di proprietà e in gestione ha segnato volumi in riduzione in linea con le previsioni del business plan, totalmente compensati da prezzi in aumento. La capacità di intervento del management si è rivelata fondamentale per ottimizzare la gestione operativa e reddituale delle controllate: Green Up ha consuntivato ricavi per Euro 15,8 milioni mentre sono state massimizzate le opportunità derivanti dalle operazioni di M&A, come l’integrazione di Vescovo Romano, che ha registrato nel periodo Ricavi per Euro 3,6 milioni, e soprattutto di COBAT la quale ha registrato un balzo dei ricavi a Euro 28,5 milioni (1Q21: Euro 22,5 milioni). La recente acquisita SEA contribuisce ai ricavi complessivi per Euro 1,4 milioni. L’organico della business unit risulta a fine marzo 2022 di 233 unità in aumento di 27 unità. Il business dell’Efficienza energetica ha registrato Ricavi pari a Euro 24,8 milioni (pari al risultato raggiunto nell’intero primo semestre 2021) trainati essenzialmente dal Progetto HouseVerde (riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110%) Inoltre, al fine di poter beneficiare interamente degli interventi governativi in termini di incentivi dedicati all’efficienza energetica, Innovatec ha ampliato il proprio organico di 11 unità raggiungendo a fine marzo 2022 un totale di 61 unità. Il Presidente, Ing. Elio Cosimo Catania, nella foto, ha così commentato: “I risultati del primo trimestre 2022 confermano la validità delle iniziative poste a base del nostro piano di sviluppo 2022-2024. La mirata politica di acquisizione ha dato ulteriore impulso alla crescita, consentendo ad Innovatec di essere al centro della transizione energetica con dimensioni sempre più rilevanti e un’offerta sempre più integrata. Questi risultati – in linea con le attese – ha proseguito il Presidente – ci consentono di guardare con fiducia al 2022 nonostante il clima generale di incertezza sul fronte degli investimenti. Pesa oggi sul comparto del super ecobonus l’incertezza legata all’indeterminatezza del contesto regolatorio e l’incapacità del sistema bancario di assorbire ulteriori crediti fiscali. Auspicio forte è che uno strumento rivelatosi strategico per il rilancio del Paese verso gli ambiziosi obiettivi di transizione ecologica venga adeguatamente supportato da interventi normativi che ridiano certezza agli operatori, anche finanziari, del settore.”