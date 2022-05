TraWell Co, ritultato netto a 0,7 mln

Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: TWL), ha approvato i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021. In uscita dalla fase emergenziale della pandemia da Covid-19, i risultati consolidati del Gruppo nel 2021 sono in netto miglioramento rispetto al 2020 in tutte le principali determinanti: ricavi pari a 20,0 milioni di euro (+19%); EBITDA pari a +2,3 milioni di euro in miglioramento di 3,4 milioni di euro; Risultato Netto (risultato economico al netto delle tasse) pari a +0,7 milioni di euro; PFN pari a 9,3 milioni di euro in miglioramento di 1,3 milioni di euro. L’aumento dei ricavi è in linea con la ripresa del traffico passeggeri registrata negli aeroporti gestiti e comprende marginalmente alcuni contributi a fondo perduto. L’analisi dei ricavi per area geografica conferma, nel 2021, una diversificazione internazionale, e vede l’Asia primo mercato del Gruppo con il 42% circa dei ricavi, l’Europa con il 36% secondo mercato e l’America con il 22% circa dei ricavi. L’EBITDA risulta pari a circa +2,3 milioni di euro, in aumento di 3,4 milioni di euro rispetto allo stesso dato del 2020. L’EBITDA margin risulta pari a 11,5% rispetto a 8,1% nel 2019 (anno pre-Covid). L’EBT risulta positivo per circa 1,0 milioni di euro, in aumento di 13,1 milioni di euro. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull’EBITDA, anche da ammortamenti per circa 0,7 milioni di euro e da oneri finanziari netti pari a circa 0,1 milioni di euro. Il Risultato Netto è positivo per circa 0,7 milioni di euro, in aumento di 13,0 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto (PFN) è pari a 9,3 milioni di euro, in miglioramento di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Tale dinamica è guidata dal recupero di EBITDA e dall’aumento di capitale effettuato.