Costamp Group, emissione di un prestito obbligazionario convertibile

Costamp Group S.p.A. (nella foto, il presidente e a. d. Marco Corti) (MOLD IM), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, facendo seguito a quanto comunicato in data 22 e 23 febbraio 2022 relativamente alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile (“Prestito Obbligazionario Convertibile”), rende noto che sono state emesse n. 50 obbligazioni convertibili (“Obbligazioni”) del valore nominale di Euro 100.000 nell’ambito del Prestito Obbligazionario Convertibile per un importo complessivo pari a Euro 5.000.00 milioni, sottoscritte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., patrimonio destinato “Patrimonio Rilancio” – Comparto “Fondo Nazionale Supporto Temporaneo”. Le Obbligazioni non saranno soggette a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione. I proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività̀ imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità̀ climatica entro il 2050. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2022, ha esercitato la delega ad aumentare il capitale a servizio dell’emissione delle obbligazioni convertibili per massimi Euro 5 milioni mediante emissione di massime n. 3.410.182 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Costamp Group in circolazione alla data di emissione. Per ulteriori informazioni relative al Prestito Obbligazionario Convertibile si rinvia ai precedenti comunicati del 22 e 23 febbraio 2022.