Marcolin e Timberland rinnovano in anticipo l’accordo di licenza fino al 2026

Marcolin e TBL Licensing LLC annunciano il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale degli occhiali da sole e delle montature da vista a marchio Timberland®. La partnership, iniziata nel 2003, è stata estesa per ulteriori cinque anni, fino a dicembre 2026, consolidando il forte legame tra le due aziende. Timberland è un marchio leader nel mondo del design e della commercializzazione di calzature, abbigliamento e accessori di qualità dedicati agli amanti dello stile di vita outdoor, per le escursioni in e fuori città. Dalla progettazione alla produzione, Timberland affronta le sfide ambientali al fine di minimizzare l’impatto sul pianeta, offrendo allo stesso tempo stile e performance. Marcolin abbraccia i valori di Timberland, creando collezioni eyewear che rispettano l’heritage del brand. La gamma di occhiali comprende modelli realizzati con materiali bio-based concepiti per ridurre l’impatto ambientale. La maggior parte degli occhiali da sole e da vista ha un contenuto di materiale plastico bio-basico che va dal 35% fino all’80% e vanta la denominazione Earthkeepers™. Earthkeepers™, iniziata come collezione nel 2007, si è evoluta in una vera e propria filosofia che agisce da apripista per il brand Timberland®, dalla tutela e riqualificazione del mondo outdoor all’impegno per il miglioramento delle condizioni sociali a livello globale, fino alla ricerca di nuovi metodi produttivi più responsabili. A dimostrazione della loro partnership a lungo termine, Marcolin e Timberland sono uniti nell’impegno comune con la piattaforma web Treedom nel promuovere la riforestazione a livello internazionale. Come parte di questa iniziativa globale, infatti, Marcolin si impegna alla piantumazione di oltre 10.000 alberi entro il 2023, in linea con l’obiettivo a lungo termine di Timberland, che conta fino ad oggi oltre 12.000 alberi piantati.