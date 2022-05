Net Insurance, i premi emessi si attestano a 37,6 mln

Net Insurance rende noto che i premi emessi del primo trimestre 2022 si attestano a 37,6 milioni di euro contro i 29,6 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente, con un incremento del 27%. La raccolta premi complessiva al 31 marzo 2022 è pari a 53,8 milioni di euro (contro i 49 milioni di euro dello stesso periodo del 2021). Sotto il profilo della solvibilità alla data del 31 marzo 2022, come comunicato all’Autorità di Vigilanza, il dato del Solvency Ratio di Gruppo (SCR Ratio) risulta pari al 176,8%. Entrambi i KPI rappresentati evidenziano come la Compagnia sia robustamente in linea con gli importanti obiettivi dell’anno. “I risultati raggiunti dall’impresa nel primo trimestre confermano l’ottima partenza del 2022 in linea con le attese e con le positive tendenze che sempre più vanno consolidandosi, nonostante lo scenario avverso”, ha commentato Andrea Battista, nella foto, Amministratore Delegato di Net Insurance.