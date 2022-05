Gismondi 1754, due nuove special sales in USA e Svizzera

Gismondi 1754 (Ticker GIS), Società genovese che produce gioielli di altissima gamma quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, mette a segno due vendite speciali nel mese di aprile. Nello specifico si tratta di un anello smeraldo 290.000$ venduto in USA, dove prosegue il forte apprezzamento del brand, e di un anello in diamanti per 450.000$ venduto a St. Moritz in Svizzera. Due vendite per un totale di 740.000$ che confermano ulteriormente il brillante trend di crescita del primo trimestre 2022 delle special sales, che sono quasi raddoppiare rispetto al Q1 dell’anno precedente, con un +83% in termini di vendite. Sull’onda di un crescente entusiasmo verso il brand anche sul mercato italiano, Gismondi 1754 è lieta di presentare il suo primo negozio a Roma, presso il Baglioni Hotel Regina, nella prestigiosa via Veneto. L’apertura avvenuta pochi giorni fa si inserisce nell’ambito dell’accordo che il brand genovese ha concluso nel maggio 2021 con il rinomato marchio italiano di ospitalità di lusso che gestisce nel mondo hotel e resort prestigiosi. Dal prossimo 12 maggio, riaprirà anche il negozio presso il Baglioni Resort Sardinia di San Teodoro in Sardegna e, progressivamente, seguiranno altre aperture di negozi o vetrine sia in Italia, che nelle altre location della Collezione Baglioni Hotels & Resorts. Con la nuova apertura di Roma, salgono a otto le location in cui Gismondi 1754 è presente in Italia, di cui cinque del canale retail e sono negozi diretti (Genova, Portofino, Milano, San Teodoro e Roma) e tre del canale wholesale (Roma, Napoli e Novi Ligure). Massimo Gismondi, nella foto, AD di Gismondi 1754, dichiara: “Il continuo riscontro delle special sales in ambito internazionale ci dà la convinzione che il percorso intrapreso potrà dare risultati anche attraverso i nostri in-house jewellery store all’interno dei resort Baglioni. L’essere presenti in tante location prestigiose, consentirà di espandere l’incontro tra potenziali clienti e i nostri gioielli, unendo il rapporto esclusivo tipico di Gismondi 1754 con il fascino delle ambientazioni in cui è possibile scegliere e personalizzare un nostro gioiello”