Autogrill, lanciato un nuovo concept di cucina fast casual all’italiana

Autogrill, lancia un nuovo concept di cucina fast casual all’italiana e il primo format con servizio al tavolo in autostrada. Inaugurato nei locali del punto vendita di Montepulciano Est, sulla A1, ‘Amore Do Eat Better’ aprirà presto anche nel punto vendita di Badia Al Pino (AR).

“Autogrill, che da sempre dedica una attenta analisi alle tendenze del settore e una profonda attenzione alle esigenze dei propri clienti, prosegue il proprio percorso di sviluppo e di innovazione, ideando un nuovo concept pensato per soddisfare al meglio i bisogni di chi viaggia”, ha dichiarato Andrea Cipolloni, Ceo Europa e Italia di Autogrill. “Con il lancio di Amore e l’introduzione della formula del servizio al tavolo, intendiamo rispondere alle nuove richieste dei clienti che sono sempre più attenti al proprio benessere e all’autenticità del prodotto e dell’esperienza di sosta”.

Il nuovo concept, informa una nota, presenterà una selezione di piatti e ricette regionali con la collaborazione di grandi chef; ogni elemento del concept – dagli arredi alle stoviglie – mira a valorizzare gli aspetti peculiari della cucina e del design delle regioni del Nord, Centro e Sud.