TIM, Roberto Mazzilli nominato Chief It Corporate & Market Systems Officer

TIM informa che nell’ambito del processo di riorganizzazione delle attività del Gruppo, viene costituita la funzione Chief IT Corporate & Market Systems Office affidata a Roberto Mazzilli, nella foto, che opera a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo.

La funzione gestisce le soluzioni a supporto del business e corporate nonché dei sistemi di data analytics e dei servizi innovativi e digitali.

Roberto Mazzilli è entrato in Telecom Italia nel 2005, con responsabilità crescenti che lo hanno portato ad assumere ruoli significativi sia in ambito IT che di Security Compliance.