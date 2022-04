Pierrel lancia gli aghi Orabloc in USA

Pierrel S.p.A., provider globale dell’industria farmaceutica, comunica che la propria controllata Pierrel Pharma, ha lanciato un nuovo prodotto completamente made in Italy sul mercato americano: gli aghi dentali Orabloc®. La commercializzazione degli aghi dentali rappresenta un ulteriore step per l’ampliamento del portafoglio prodotti nel settore dell’anestesia sotto il brand ombrello Orabloc®; processo già avviato nel 2021 con il lancio di Orabloc® Needlestick Safety System, un innovativo dispositivo di protezione degli agli, che ha affiancato gli anestetici made in Pierrel. Perfettamente in linea con la brand identity di Orabloc® sono anche le caratteristiche di qualità, garantite da produzione e tecnologia made in Italy. Il partner produttivo di Pierrel è infatti la società Italiana Tecnofar S.p.A, che è un’azienda di trasformazione dell’acciaio inox, con sede in provincia di Sondrio, e che produce interamente in Italia. Gli aghi dentali saranno disponibili in 5 tipologie, ognuna delle quali associata a specifiche necessità di anestesia in ambito odontoiatrico. Il packaging è stato studiato con lo scopo di mantenere la riconoscibilità del brand, utilizzando la stessa brand image del pack degli anestetici, con differenti colori associati alle differenti tipologie, agevolando così l’odontoiatria nella scelta dell’ago adatto. Le cannule degli aghi sono in acciaio inossidabile a parete ultrasottile, con punta a triplice affilatura, e siliconate tali da assicurare al paziente un’iniezione indolore. Gli aghi saranno commercializzati in America ed è in corso un’analisi di mercato per estendere la distribuzione anche verso altri territori. Afferma l’ing. Fabio Velotti, nella foto, Ceo di Pierrel Pharma:”Il lancio degli aghi contribuisce all’affermazione di Orabloc come brand di riferimento per l’anestesia per i dentisti americani. Ci presentiamo al mercato con il pay off – Italian technology and quality for a pain-free injection experience -che affianchiamo a quello degli anestetici – the only dental anesthetic made in Italy – portando con orgoglio la bandiera della qualità italiana nel segmento dell’anestesia in USA”.