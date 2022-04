Ferragamo, Marco Gobbetti nominato a. d.

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, riunitosi a valle dell’Assemblea degli Azionisti sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, ha confermato la nomina di Marco Gobbetti (nella foto) quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il dott. Gobbetti resterà in carica per tutta la durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione e quindi sino all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Al dott. Gobbetti sono stati confermati tutti i poteri di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dall’interessato, ha accertato in capo al dott. Gobbetti il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente. In base alle comunicazioni ricevute l’Amministratore Delegato Marco Gobbetti non detiene azioni di Salvatore Ferragamo S.p.A. Marco Gobbetti ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer dell’azienda di lusso britannica Burberry dal 5 luglio 2017. Durante il suo mandato come CEO, Gobbetti ha guidato una trasformazione completa del marchio e del business di Burberry, dall’articolazione di uno scopo e di una strategia chiaramente definiti, alla rivitalizzazione della comunicazione e all’elevazione del prodotto, alla reinvenzione dell’esperienza del cliente di lusso e all’innovazione nel digitale. Burberry è ora un business di alta qualità, che attrae una nuova clientela giovane e attenta alla moda e che genera forti vendite a prezzo pieno. Prima di entrare in Burberry, Marco è stato Presidente e CEO del marchio di lusso francese Céline dal 2008 al 2016. Ha reso Céline un successo commerciale insieme al direttore creativo Phoebe Philo, godendo di una crescita a due cifre delle vendite dopo aver rinnovato l’intera offerta di prodotti del marchio e rafforzato la sua immagine. In precedenza, è stato presidente e CEO di Givenchy e CEO di Moschino. Ha iniziato la sua carriera in aziende di lusso italiane tra cui Bottega Veneta e Valextra. Ha conseguito una laurea in amministrazione aziendale dell’American University di Washington D.C. e un master in gestione internazionale dell’American Graduate School of International Management di Phoenix.