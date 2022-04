Trenitalia: partito Orvieto Link, treno + funicolare in un unico acquisto

E’ partito Orvieto Link, il nuovo servizio intermodale treno+funicolare che rende ancora più semplice raggiungere il centro storico della Città della Rupe.

Un ulteriore tassello che rende l’Umbria laboratorio di una mobilità veramente sostenibile, grazie alle molteplici formule door to door promosse da Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi) e Busitalia.

Scegliendo la stazione di “Orvieto Centro” su App e sito Trenitalia, oppure alle emettitrici self service, si accede direttamente agli orari ed all’acquisto del biglietto per le soluzioni di viaggio in treno+funicolare. I viaggi per Orvieto Centro sono inoltre acquistabili presso le biglietterie, agenzie di viaggio e punti vendita autorizzati Trenitalia. Arrivando alla stazione ferroviaria di Orvieto, in questa fase sperimentale di avvio, è previsto il ritiro del pass magnetico di accesso alla funicolare presso la biglietteria Trenitalia, dove sarà sufficiente mostrare il tagliando Orvieto Link, e via…verso il centro città.

Per chi giunge in treno ad Orvieto l’interscambio con la funicolare è immediato, sia in termini di accessibilità, visto che la partenza verso monte avviene dal piazzale antistante la stazione ferroviaria, sia per la frequenza delle corse, mediamente ogni 10 minuti nei feriali ed ogni 15 nei festivi. In soli 2 minuti di ascesa si raggiunge comodamente la sommità della Rupe, Piazza Cahen, a due passi dal Pozzo di San Patrizio, punto ideale per visitare il centro della città etrusca, anche proseguendo con il bus urbano, utilizzando lo stesso pass valido 90’.

Sono ben 29 ogni giorno i treni regionali al servizio di Orvieto, di cui 20 di collegamento senza cambio con Roma, con tempi di viaggio a partire da 1h20’ circa, e di cui 14 collegamenti senza cambio con Firenze, con tempi di viaggio a partire da 2h10’ circa. E ancora collegamenti con Terni e con Perugia, sia diretti che con cambio, con tempi di viaggio a partire da circa 1h’ e 1h45’ rispettivamente.

Orvieto è inoltre servita quotidianamente da 12 corse a lunga percorrenza, che diventano 14 nel weekend: 10 Intercity uniscono la Città della Rupe con Roma e Firenze, in tempi di viaggio a partire da 55’ e 2 ore circa rispettivamente, ma anche con molte altre principali città italiane come Napoli, Bologna, Milano, Trieste. Inoltre, ogni notte 2 corse ICN per Salerno e Torino e nel weekend corse dirette con Bolzano.

Scegliendo il treno per visitare Orvieto, i vantaggi continuano anche dopo l’arrivo a destinazione, grazie agli sconti sul prezzo della Carta Unica Orvieto: il city-pass per le principali attrazioni cittadine – come il Pozzo di San Patrizio, il Duomo e la Orvieto Underground – con un risparmio oltre il 50% rispetto ai ticket per visitare i singoli siti. Per clienti del Regionale di Trenitalia, possessori di biglietto o titolari di abbonamento, Orvieto Card è acquistabile a 20 euro invece di 25, oppure offerta 4×3.

Orvieto Link è il quarto servizio intermodale proposto in Umbria da Trenitalia e Busitalia e va ad affiancare Assisi Link – prossimo al suo terzo compleanno – che consente di acquistare viaggi fino al centro della Città del Santo e Marmore Link e Piediluco Link, inaugurati la scorsa estate, ideali per raggiungere direttamente le Cascate ed il Lago. Tutti i Link dell’Umbria sono attivi 365 giorni all’anno