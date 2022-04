Toscana Aeroporti, importanti segnali di ripresa del traffico passeggeri

Il 2022 apre con importanti segnali di ripresa del traffico passeggeri per Toscana Aeroporti – società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze. Il progressivo allentamento delle misure restrittive e il miglioramento dell’andamento dei contagi da Covid-19, prospettano una significativa ripresa, già testimoniata dall’andamento del primo trimestre in cui Toscana Aeroporti ha trasportato oltre 805mila passeggeri. Più in dettaglio, nel mese di marzo gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno registrato un traffico di 363.688 passeggeri, evidenziando un’esponenziale crescita rispetto ai 250.464 passeggeri del mese di febbraio e ai 191.455 di quelli di gennaio. I dati del primo trimestre di quest’anno sono ancora distanti (-43,4%) dal traffico pre-Covid ma la costante ripresa in atto sta progressivamente riducendo la forbice: da un gap di -58,4% registrato nel mese di gennaio, si è passati al -41,8% di febbraio e al -31,7% di marzo. Anche il numero di movimenti (-28,8%) segue la stessa dinamica: gennaio (-34,9%), febbraio (-30,8%) e marzo (- 21,8%). Le prospettive di ripresa sono ulteriormente rafforzate dalle importanti novità della stagione estiva 2022, nella quale sono previste nuove destinazioni e la riattivazione di collegamenti non più operati in seguito della pandemia. In particolare, le destinazioni estive, come Grecia, Spagna, tornano a ripopolare il network toscano, arricchito anche da nuove rotte per i Paesi nordici a testimonianza di un forte dinamismo da parte delle compagnie aeree sugli scali di Firenze e Pisa. Alla luce dei nuovi collegamenti annunciati, si prevede che la stagione estiva 2022 possa avvicinarsi ai livelli di traffico pre-Covid favorendo così un graduale ritorno alla normalità del traffico passeggeri.