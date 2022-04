Doxee partecipa al Road Show a Parigi

Doxee, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, multinazionale hightech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, comunica la propria partecipazione ad un Road Show dedicato, a Parigi, il giorno martedì 12 aprile 2022. Nel corso dell’evento, organizzato da Integrae SIM S.p.A., il management di Doxee presenterà i risultati 2021, il modello di business e le strategie del Gruppo ad una selezionata platea di Investitori istituzionali internazionali, in meeting one-to-one e one-to-many. All’evento saranno presenti Sergio Muratori Casali, nella foto, CEO di Doxee, e Guido Spagnoli, CFO di Doxee. La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.doxee.com, nella sezione “Investor Relations/Presentazioni”. La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, provvederà ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022, con indicazione della data in cui si terrà il Road Show, disponibile sul sito internet della Società.