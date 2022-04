La Toscana sarà protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo

Torna in presenza la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 aprile 2022 nei padiglioni di Fieramilanocity e la Toscana partecipa in uno spazio di 243 mq promuovendo la destinazione con il brand ‘Toscana. Rinascimento senza fine’.

Quest’anno la Toscana ha raccolto un numero importante di operatori turistici rispetto alle precedenti edizioni, 30 per la precisione, raggiungendo rapidamente il massimo numero di postazioni disponibili. Inoltre molti Ambiti territoriali hanno colto l’opportunità di essere presenti con presentazioni per la stampa, visitatori e operatori di settore contribuendo così ad arricchire e differenziare la proposta della destinazione. Tre giorni di intenso lavoro per sviluppare opportunità di business per tutta la regione attraverso l’illustrazione di progetti, tunnel tematici che offrono esperienze visive, olfattive e sensoriali, degustazioni delle eccellenze enogastronomiche della rete Vetrina Toscana e offerte commerciali, dove gli operatori presenti hanno a disposizione un’agenda con 14 appuntamenti al giorno.

Cinque i focus progettuali che caratterizzano la presenza della Toscana alla BIT insieme alla proposta turistica 2022, una ricca offerta di eventi ed attività legati alla tradizione, alla sostenibilità e alla contemporaneità declinati nelle diverse motivazioni di viaggio sulle quali la Toscana e l’assessorato al turismo intendono puntare anche quest’anno grazie al piano di promozione 2022.

Domenica 10 aprile, unico giorno aperto al pubblico, sarà importante il lavoro che svolgerà il front desk informativo relativo all’offerta di tutta la destinazione toscana e la postazione di libera consultazione dedicata a www.visittuscany.com, il sito ufficiale della Toscana che raccoglie le offerte relative ai temi della Campagna di Promozione ‘Toscana. Rinascimento senza fine’. Un’area esperienze dove sperimentare un breve viaggio in Toscana, visivo e sensoriale, ed offrire ai visitatori un originale set fotografico. L’area degustazioni a cura di Vetrina Toscana che propone un viaggio attraverso il gusto presentando all’attenzione del pubblico una cucina sana e tradizionale che unisce sostenibilità, tipicità ed espressione autentica dei territori. L’area presentazioni con un programma di conferenze ed interventi, in cui nella giornata di apertura si alternano, per illustrare le proprie attività, gli Ambiti territoriali Terre di Siena, Maremma Nord, Livorno, Garfagnana e Media Valle del Serchio, Val di Chiana aretina e Arezzo. Il programma prosegue lunedì 11 aprile, con le agende appuntamenti dei nostri operatori. Sarà presente Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana per partecipare ed intervenire ai focus tematici sui prodotti turistici che saranno oggetto di approfondimenti durante la giornata. Alle ore 12 appuntamento con “Etruschi in Toscana“: al centro il Prodotto Turistico Omogeneo “Toscana Terra Etrusca” di cui fanno parte numerosi Comuni della Regione, aggregati nella promozione turistica del ricco patrimonio diffuso. La presentazione dei nuovi strumenti di promozione sarà illustrata da Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica; Chiara Lanari, referente promozione PTO – ufficio di Gabinetto Presidente Regione Toscana; Maria Angela Turchetti, etruscologa, Mic e comitato scientifico PTO; Gianluca Sonnini, sindaco del comune della Città di Chiusi, capofila del PTO; Carlo Motta, direttore Cairo Publishing.

Alle 12.30 le novità di “Vetrina Toscana, in viaggio con il gusto alla scoperta del territorio”, con il lancio della nuova campagna promozionale gestita da Fondazione Sistema Toscana insieme all’immagine coordinata della comunicazione dedicata al pubblico, un raffinato racconto attraverso immagini che abbinano cromaticamente i colori dei paesaggi toscani con i piatti e i prodotti della nostra tradizione. Illustrano i contenuti del progetto, della Regione e Unioncamere, Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica; Francesco Palumbo, direttore Fondazione Sistema Toscana e Davide De Crescenzo, direttore di Intoscana.it e responsabile di Vetrina Toscana per Fondazione Sistema Toscana.

La giornata di lunedì prosegue nel pomeriggio alle ore 15 con i “Progetti promozionali della Toscana per il mercato cinese” con la presentazione della trasmissione televisiva dedicata alla Toscana che andrà in onda sulla tv di stato cinese CCTV e la promozione attuata per il mercato cinese. Ne parlano Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica; Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana; Mr. Zhang Lingxiao, direttore Ente Nazionale per il Turismo Cinese – CNTO; Paolo Carrino, regista.