MSC, Leonardo Massa: i segnali per il turismo delle crociere sono incoraggianti

I segnali per il turismo delle crociere in Italia “sono decisamente incoraggianti”. Lo ha detto ieri nel porto di Taranto Leonardo Massa, nella foto, managing director crociere della compagnia MSC, in occasione dell’avvio della stagione 2022 con il primo attracco della MSC Splendida giunta nel porto ionico con circa 2.000 passeggeri.

“Prima dei tragici eventi in Ucraina eravamo pervasi da un fortissimo ottimismo – ha detto Massa -. Sono alcune settimane però che la domanda é ripresa in maniera importante non solo dal mercato italiano ma anche da quello estero. Questo a testimonianza di quanto l’industria croceristica funzioni e funzioni il nostro prodotto. La Puglia è un reale attrattore di nuovi clienti”.A proposito del crocerismo in Italia, “gli ospiti del resto del mondo scelgono per le loro vacanze una crociera con tappe italiane per scoprire il nostro bel Paese” mentre “i clienti italiani, in particolare al Sud, scelgono di partire con una crociera per scoprire le bellezze del Mediterraneo. Gli italiani scelgono principalmente il Mediterraneo per una questione di prossimità. In entrambi i casi – ha detto Massa – riscontriamo segnali positivi e incoraggianti soprattutto in un anno come questo che giudichiamo di transizione rispetto alla normalità. Crediamo che le vacanze di prossimità accoglieranno gran parte degli ospiti e dei vacanzieri italiani”.

Il direttore crociere di MSC ha poi aggiunto che la compagnia opera “con 5 navi in Nord Europa, con 2 ai Caraibi e nel periodo primaverile con una agli Emirati Arabi. Ma il grosso della domanda è centrata nell’area mediterranea specie in un anno di transizione come questo”. A proposito della Puglia, Massa l’ha definita “regione strategica” per MSC. “In Puglia – ha spiegato il managing director crociere della compagnia – c’é un consolidamento importante e oggi, con l’arrivo a Taranto della nave Splendida che apre la stagione croceristica 2022, abbiamo Taranto e la Puglia protagoniste per numeri importanti. A Taranto toccheremo lo scalo 32 volte e pensiamo di portare oltre 100mila ospiti solo su Taranto. Ma tutta la Puglia – ha precisato – è protagonista del piano di crescita di MSC Crociere perché nel totale, accanto a Taranto, ci saranno Brindisi e Bari dove faremo 147 scali movimentando oltre 370mila ospiti. Numeri importanti che speriamo testimoniano una ripresa del turismo croceristico”.