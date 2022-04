Terna, investimento nel Meridione per 4 mld nei prossimi 5 anni

Terna investirà nelle regioni del Meridione circa 4 miliardi nei prossimi 5 anni. Lo ha affermato l’a.d. Stefano Donnarumma, nella foto, all’incontro organizzato da Merita su Il ruolo del Mezzogiorno per la sicurezza energetica italiana ed europea. “Il 36% dei nostri investimenti saranno concentrati in quei territori” ha precisato.

Riguardo alla transizione energetica, ha aggiunto “nel 2020 abbiamo visto durante il lockdown uno stress test fondamentale per la rete elettrica italiana, legato al calo repentino dei consumi fino a oltre il 40%. In quei giorni la produzione da energie rinnovabili è arrivata al 50-55%, ovvero il target che dovremo raggiungere al 2030. Il test ha funzionato, ma ha inciso sui costi del dispacciamento e della gestione in sicurezza del sistema durante quei momenti. Questo è successo perché l’infrastruttura va ulteriormente sviluppata. Pertanto, Terna ha previsto nel suo Piano di Sviluppo decennale oltre 18 miliardi di investimenti per abilitare la transizione energetica e favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili.

“Condivido fortemente il tema della supply chain”, ha proseguito Donnarumma, “tanto che oltre al Piano di Sviluppo delle infrastrutture abilitanti stiamo, nel frattempo, gradatamente sviluppando anche un settore industriale, coerente con i necessari obiettivi, che include la componentistica di potenza, i trasformatori, i cavi, le tecnologie digitali. L’intento fondamentale è evitare che si debba diventare dipendenti dall’estero anche di altri prodotti. In questo senso, ritengo che sia necessario fare sistema”.