FINLOGIC, finalizzato l’accordo per l’acquisizione di Alfacod

FINLOGIC attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Alfacod Srl, che rappresenta la nona operazione di acquisizione dall’IPO a sostegno della politica di crescita per linee esterne avviata dal Gruppo. L’operazione assume grande rilevanza strategica per il Gruppo Finlogic che potrà rafforzare le proprie competenze come system integrator nel mondo del data capture, allargando ulteriormente la propria offerta di soluzioni complete e customizzate a nuovi settori, con particolare riferimento a quelli ad alto valore tecnologico come RFID, robotica, reti Wifi e dei servizi RTLS, legati alla geolocalizzazione e automazione industriale. Alfacod, con 11,4 milioni di Euro di ricavi nel 2020, è una Società attiva nel campo dell’identificazione automatica e del data capture ed è fra i più importanti system integrator del settore. Il prezzo di acquisto è pari ad Euro 4,55 milioni di Euro più la posizione finanziaria netta1 (PFN) calcolata alla data del closing. Il pagamento, corrisposto pro-quota ai Soci venditori, è previsto per Euro 4 milioni più la PFN al closing, previsto entro il 15 giugno 2022 o al maggior termine del 30 settembre 2022, per Euro 275 mila entro il 30 giugno 2023 e per Euro 275 mila entro il 30 giugno 2024. Con l’obiettivo di rafforzare la parte marketing e di sviluppo commerciale, insieme ad una sempre maggiore integrazione con tutti i servizi del Gruppo, Finlogic ha altresì ufficializzato la nomina di Davide Guerra a Chief of sales and marketing officer. Il manager che vanta un’esperienza trentennale nel settore, Al 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 2,4 milioni (Cassa) ha ricoperto diversi ruoli apicali nelle vendite e nel marketing in Italia e all’estero, tra cui esperienze in Datalogic e Zebra Technologies. Dino Natale, nella foto, Presidente e CEO di Finlogic ha commentato: “L’ingresso di Alfacod all’interno del nostro gruppo segna un punto di svolta nella nostra politica di M&A che ci permetterà di diventare il più grande system integrator italiano nel mercato di riferimento in cui opera la società. La capacità di Alfacod di integrare tutte le tecnologie del settore e di proporre soluzioni complete e customizzate ci permetterà di inserirle perfettamente nel già collaudato e ampio paniere di prodotti offerti dal Gruppo. La presenza trasversale di Alfacod in diversi mercati che vanno dalla logistica alla produzione, dal retail all’Healthcare, passando per Pubblica Amministrazione, porterà inoltre ad un notevole vantaggio competitivo in termini commerciali per il Gruppo fortificando la presenza territoriale nelle regioni del Nord-Est Italia. Con l’ingresso del Dott. Guerra, ci dotiamo di un manager di stand internazionale che ha maturato circa 30 anni di esperienza nel settore dell’identificazione automatica e dei sistemi per la tracciabilità. Davide ricoprirà il ruolo di chief of sales and marketing officer dell’intero Gruppo, con l’obiettivo di potenziare e riorganizzare la rete commerciale ed integrarla con tutte le soluzioni offerte dalle società del Gruppo. Avendo maturato un’importate esperienza manageriale in società multinazionali che operano nel nostro settore, siamo certi che Davide Guerra sia la risorsa giusta per proiettare il Gruppo anche verso una dimensione internazionale. L’esperienza di Giorgio Solferini, attuale e futuro presidente di Alfacod e la sua conferma saranno un valore aggiunto alle competenze del Gruppo perché professionista molto apprezzato dal mercato e vero elemento chiave di questa operazione.