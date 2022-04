Digitouch perfeziona l’acquisizione del 100% del capitale di Top Partners e procede nel suo percorso di consolidamento

Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha sottoscritto, – anche tramite la controllata Performedia – un accordo quadro vincolante che prevede l’acquisizione del 100% di Top Partners. L’operazione dovrebbe perfezionarsi entro il Primo Semestre 2022. Top Partners dal 2006 si occupa per i propri clienti della costruzione di una strategia integrata di comunicazione e marketing finalizzata alla lead generation per il segmento B2B con particolare focalizzazione al settore automotive, ICT, servizi per le imprese e carte carburante. Nel 2021 la società ha organizzato il primo evento Phigital (eventi ibridi, fisici e digitali): PMI Restart Academy, unico nel suo genere mai realizzato prima in una location di eccezione quale una nave da crociera MSC in navigazione nel Mediterraneo. Con oltre 500 clienti B2B e un database che vanta 1 milione di contatti B2B, Top Partners conta un team di 20 professionisti. Il razionale strategico dell’operazione condotta dal Gruppo Digitouch consiste nel continuare ad aggregare società specializzate nel segmento del digital marketing in modo da consolidare il ruolo di leadership della divisione Marketing appena varata con il nuovo modello operativo. In parallelo le acquisizioni sono volte ad allargare il portafoglio prodotti e clienti. Anche se l’acquisizione di Top Partner non è significativa in termini di impatto economico e finanziario ha l’obiettivo di imprimere un’accelerazione allo sviluppo dell’offerta di Performance Marketing nel segmento B2B con la possibilità di utilizzarne anche il call center interno per la qualificazione dei contatti. Digitouch SpA – Sede Legale – Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano Sede Operativa – Via Antonio Zarotto 2/A – 20124 Milano Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 – Numero REA MI-1839576 Capitale sociale 694.834,75 euro I.V. 2 Il Gruppo Digitouch inserisce, strategicamente, questa acquisizione all’interno del nuovo modello operativo MTE – Marketing, Technology, E-commerce -, annunciato di recente al mercato dal Presidente, Simone Ranucci Brandimarte, nella Conferenza Stampa del 28 febbraio 2022. Questo modello operativo si basa sull’integrazione e la convergenza delle tre competence così da poter fornire un servizio unico e completo ai propri clienti. Digitouch S.p.A. ha definito negli ultimi anni, dopo aver perfezionato 7 acquisizioni, un modello operativo in grado di massimizzare l’efficienza della macchina tramite la riduzione delle spese fisse e lo sviluppo commerciale delegato alle business unit che si muovono con adeguata autonomia in modalità integrata. Il Gruppo Digitouch è stato tra i primi ad avere avuto la vision su questa necessità di convergenza dei tre pillars, convergenza che consentirà ad una maggiore fidelizzazione dei clienti. Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo Digitouch, commenta così l’operazione «Il nostro Gruppo prosegue la piena interpretazione del ruolo di aggregatore in un mercato dove Marketing, eCommerce & Technologies sono completamente integrate e dove l’ampiezza del portafoglio di offerta fa sempre più la differenza. L’esperienza di top Partners nella lead generation B2B è unica sul mercato e be si integra nell’offerta del Gruppo Digitouch che si presenta come campione nazionale nei servizi integrati di Cloud Marketing. Riteniamo l’acquisizione del 100 % del capitale di Top Partners parte integrante della strategia virtuosa di crescita intrapresa con determinazione dal nostro Gruppo».