Verrona, arriva l’arte di Bansky

Verona accoglie l’arte di Banksy e, proprio in occasione del 170° anniversario dall’arrivo del primo treno, apre gli spazi della stazione di Verona Porta Nuova per ospitare la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience visitabile dal 15 aprile al 31 luglio 2022.

Sono già state organizzate diverse mostre su Banksy presso gallerie d’arte, spazi espositivi e musei ma mai prima di Milano Centrale una stazione ha ospitato una sua monografica. Le opere di Banksy stanno viaggiando ad alta velocità sui binari delle più importanti stazioni italiane: partite a dicembre da Milano Centrale, sono già arrivate a Torino Porta Nuova e ora a Verona Porta Nuova, con l’obiettivo di raggiungere tutta l’Italia per diffondere il messaggio dell’artista di Bristol che, attraverso la sua arte, regala uno spunto di riflessione.

“Questa mostra dedicata all’arte di Banksy non è una semplice esposizione ma è una performance artistica: le opere e i murales si trovano in un luogo pieno di storia, dove si sono incrociate una moltitudine di persone diverse tra loro” afferma la curatrice Manu De Ros.

“Questa mostra – dichiara Cesare Salvini, direttore Marketing & Media di Grandi Stazioni Retail – si inserisce nella ventata di novità ed effervescenza che sta coinvolgendo nell’ultimo periodo la stazione scaligerae”.