Editoria, online il nuovo numero della Freccia

Rinascere e ritrovarsi. Sono le due parole chiave della Freccia di aprile, che per la cover ha scelto la popstar internazionale Mika. L’artista, che si definisce “un individuo parte di un puzzle fatto di cuore, famiglia, musica e di tutte le anime che riempiono la vita”, si prepara a condurre l’Eurovision Song Contest, dal 10 al 14 maggio a Torino, con Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In attesa del Magic Piano Tour che da settembre toccherà Verona, Firenze, Bari, Milano e Roma con due concerti per ogni città: uno intimo nei teatri, uno esplosivo nelle arene. Ad aprile rinascita è anche sinonimo di Pasqua, un passaggio non solo simbolico verso il rifiorire della vita. Un numero, questo, che offre spunti di riflessione, ma anche momenti di leggerezza e ispirazioni per viaggiare fuori e dentro di noi. Si parte per un itinerario lungo l’Italia alla scoperta delle tradizioni pasquali, tra celebrazioni religiose e cortei in costume, si prosegue sulla rete dei cammini del Lazio in vista del Giubileo 2025 e si scende nella Locride per visitare il borgo di Gerace e le rovine della Villa Romana di Casignana. Senza dimenticare un tuffo nei parchi divertimento, dalla Romagna alla Puglia, tra nuove attrazioni e avventure leggendarie. Ampio spazio alla cultura. Donne, corpi e “stare insieme” sono i concetti chiave della 59esima Biennale d’arte di Venezia raccontata dalla sua curatrice Cecilia Alemani. La ricerca di una nuova prospettiva per la civiltà umana è invece il progetto espositivo di Gian Maria Tosatti al padiglione Italia. Si prosegue con le foto di Henri Cartier-Bresson e Hans Georg Berger a Milano e le oltre 500 immagini su industria, lavoro e tecnologia esposte al Mast di Bologna. Si parla di cultura ma anche di sport con Evelina Christillin, presidente del Museo egizio di Torino, pronta a dare il suo apporto per traghettare l’Italia verso le Olimpiadi invernali del 2026. Non manca un focus sulla sostenibilità con la maratona online per la Giornata mondiale della Terra, il 22 aprile, e la storia del Centro Pedro Arrupe, a Roma, che da ex hotel per ferrovieri si è trasformato in una struttura d’accoglienza per famiglie di rifugiati, minori stranieri e donne sole. E, infine, uno sguardo al futuro con TedXSapienzaU, la conferenza ispirazionale che si terrà il 29 aprile nell’università romana, di cui il Gruppo FS Italiane è supporting sponsor. Per diffondere visioni che possano aiutare, in qualche misura, a migliorare il nostro mondo.

