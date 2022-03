Will Smith, la banalità e un giornalismo sempre meno garantista

(di Tiziano Rapanà) Che sia maledetto Will Smith. A causa sua, i giornali hanno inzuppato il biscotto nel latte del gossip. Chi più e chi meno ha deciso di dire la sua sulla faccenda. E purtroppo non ho letto un’opinione intelligente, sagace, equilibrata. Le tifoserie si esprimono, con un insostenibile pressapochismo, se sia stato inopportuno o meno il gesto dell’attore (l’ormai mitologica “cinquina” ai danni di Chris Rock). Dei premi Oscar non me ne frega nulla. Idem per tutti i riconoscimenti che riguardano i campi dell’arte e dello spettacolo. Solo i fessi guardano i film perché hanno vinto un premio, la scelta dev’essere dettata dalla curiosità, dal fiuto, dalla voglia di saperne di più della tessera del puzzle che compone l’opera di un autore. L’affaire Smith è stato un’occasione ghiotta per tanti commentatori, che hanno approfittato della situazione per vergare una marea di fesserie. Questa non è l’unica delusione che mi ha donato la lettura delle notizie, di questi giorni. Non mi è piaciuto come è stato trattato il presunto caso del liceo Montale di Roma. I media hanno fatto un processo sommario ai danni della preside Sabrina Quaresima. La vicenda è stata al centro delle prime pagine dei giornali. Si sa ancora poco, i contorni non sono nitidi, eppure già si grida al colpevole. Nel giornalismo si dovrebbe applicare il garantismo sempre, per i potenti e i poveracci, per gli amici e i nemici, purtroppo non è così. La dottoressa Quaresima merita rispetto, la storia esige un serio approfondimento e non può essere derubricata a materiale da pettegolezzo. Sono in pochi a praticare seriamente il giornalismo garantista in Italia, giusto quei pazzi del Riformista capeggiati da Piero Sansonetti e altri cani sciolti del mestiere. Non mi piace come vengono trattate certe questione delicate sui giornali. Il guaio di questo Paese è la mancanza di memoria: nessuno ricorda mai che questa terra ha dato i natali a geni del pensiero illuminista come Pietro Verri e Cesare Beccaria.

tiziano.rp@gmail.com