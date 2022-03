Domori approva il progetto di bilancio 2021: vendite + 40% rispetto al 2020 e + 33% rispetto al 2019

E’ stato approvato nel corso del CdA di venerdì 25 marzo il progetto di bilancio Domori relativo all’anno 2020: nonostante il perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid19, le vendite del 2021 sono state pari a 26 milioni di euro, con un aumento del +40% rispetto all’esercizio precedente, e del 33% rispetto al 2019. Il risultato è stato possibile grazie alla ripresa delle vendite del canale HORECA, che con un fatturato di 9.8 mio euro ha chiuso l’anno con +44% vs 2020 e +16% vs 2019; altri fattori che hanno contribuito al risultato: il consolidamento delle vendite a marchio PL della GDO sul mercato Italia ed Estero e lo sviluppo delle vendite del canale professionale, che hanno chiuso l’anno con un fatturato pari a 6.9 mio euro (+63% vs 2020 e +17% vs 2019). Commenta Lamberto Vallarino Gancia, Amministratore Delegato di Domori: “Il risultato di Domori si deve a una grandissima squadra, che ha saputo consolidare un trend positivo, nonostante le circostanze difficili e il perdurare di tanta incertezza. Domori dimostra di essere un marchio capace di restare fedele al proprio DNA di qualità assoluta, portavoce di una cultura del cioccolato basata sul rispetto di tutte le risorse e sulla purezza del prodotto”.