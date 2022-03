Borsa Italiana, Claudia Parzani nominata presidente

Il consiglio di amministrazione di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, ha preso atto delle dimissioni dal consiglio del presidente Andrea Sironi, effettive dal 27 aprile, dal termine dell’Assemblea degli Azionisti di Borsa Italiana. Per garantire la continuità nella Governance di Borsa Italiana, il consiglio di amministrazione ha nominato presidente l’attuale vicepresidente Claudia Parzani, nella foto, con efficacia dal 27 aprile 2022.

Euronext e il consiglio di amministrazione esprimono “un vivo ringraziamento ad Andrea Sironi per il contributo negli ultimi sei anni allo sviluppo di Borsa Italiana e il suo supporto nell’aver reso il Gruppo Borsa Italiana una parte integrante e un pilastro fondamentale della strategia di Euronext e si congratulano con Claudia Parzani per la sua nomina a presidente”. “E’ stato un grande piacere e un onore presiedere il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana negli ultimi sei anni, caratterizzati da importanti cambiamenti e successi significativi. Borsa Italiana – ha dichiarato Sironi – è cresciuta e ha conquistato una dimensione sempre più internazionale, fino all’integrazione nel Gruppo Euronext, l’infrastruttura di mercato leader in Europa. Mi congratulo e auguro tutto il meglio al mio successore Claudia Parzani. Claudia ha l’esperienza, la competenza e le doti di leadership per presiedere Borsa Italiana nei prossimi anni, cosicché insieme all’amministratore delegato Fabrizio Testa, Borsa continui nel suo percorso di crescita a beneficio del sistema economico e finanziario italiano e, più in generale, del progetto europeo di Capital Market Union”.

“Sono onorata di essere stata nominata Presidente di Borsa Italiana in questo interessante momento e di far parte del progetto di crescita di Euronext – ha sottolineato Parzani – Sono grata ad Andrea Sironi per la fiducia e il supporto che ha dimostrato negli ultimi anni e non vedo l’ora di guidare il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana per supportare la società nel cogliere appieno l’opportunità di far parte di Euronext, la principale infrastruttura di mercato in Europa”.