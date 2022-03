SIM, cresce il margine di intermediazione

Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM S.p.A. (“SCM SIM” o la “Società”) società quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna e ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 che sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 26 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2022. La Società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea. Le commissioni attive si attestano a 6,3 milioni di Euro, in crescita del 15% rispetto ai 5,5 milioni di Euro del 2020, anche grazie al positivo andamento delle gestioni patrimoniali e alle commissioni di performance. Le commissioni passive sono pari a 2,4 milioni di Euro, di poco superiori (+5%) ai 2,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente, a conferma dell’attenzione rivolta alla tenuta del payout della rete commerciale. Cresce di oltre il 21% il margine di intermediazione, attestandosi a 3,9 milioni di Euro rispetto ai 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Tale risultato evidenzia inoltre un miglioramento anche nel confronto con l’esercizio 2019 pre-Covid (Euro 3,8 milioni). I costi operativi si attestano a 3,8 milioni di Euro, rispetto a 3,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente, con un incremento dovuto principalmente al consolidamento del personale commerciale – con l’ingresso di consulenti finanziari dipendenti – e alla ripresa delle attività operative post emergenza pandemica. SCM SIM chiude l’esercizio 2021 con un risultato netto pari a Euro -0,272 milioni, rispetto a un risultato di -0,139 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Prosegue la crescita degli Asset Under Control, che si attestano a circa 959 milioni di Euro, rispetto a circa 923 milioni di Euro del 2020 e a 772 milioni di Euro del 2019. Nel dettaglio, i patrimoni in gestione sono pari a 207 milioni di Euro (160 milioni di Euro nel 2020), i patrimoni derivanti dalla consulenza sono pari a 365 milioni di Euro (389 milioni di Euro nel 2020). Il valore delle polizze assicurative si attesta a 363 milioni di Euro (356 milioni Euro nel 2020) e il patrimonio della Sicav è pari a 24 milioni di Euro (18 milioni di Euro nel 2020). Il Patrimonio netto è pari a Euro 3,0 milioni (Euro 3,3 milioni al 31 dicembre 2020). I crediti verso clienti si riducono sensibilmente grazie al monitoraggio degli incassi proseguito nel 2021. Antonello Sanna, l’amministratore delegato (nella foto), ha dichiarato: “l 2021 è stato un anno di transizione durante il quale abbiamo avviato una collaborazione di successo con Bayes Investment, dando vita all’unica linea di Gestione Patrimoniale PIR Compliant in Italia e che ha riservato agli investitori una performance superiore al 40%. Abbiamo dato vita a un’altra partnership strategica con Nobis Vita, con due Unit Linked di cui siamo i gestori e che hanno già una size di circa 20 milioni. Abbiamo inserito 4 nuovi operatori per complessivi 41 consulenti finanziari e assicurativi. In due anni abbiamo raccolto poco meno di 200 milioni, un numero molto significativo per un’azienda della nostra dimensione e che ci consente di affrontare il momento difficile attuale con risorse adeguate e con una struttura decisamente più robusta dell’anno passato”.