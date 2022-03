Nasce la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

“Crediamo che la storia di Venezia sia straordinaria e vada interpretata in chiave moderna. Venezia è stata una grande capitale dell’innovazione, dei commerci e della diplomazia. Componenti fondamentali tutt’ora. Stiamo concludendo proprio in questi giorni le celebrazioni per i 1600 anni di fondazione della città, con lo slogan “Venezia la più antica città del futuro”. E ieri, dalla sala del Senato di Palazzo Ducale, lanciamo una grande sfida per i prossimi 1600 anni: la nascita di un progetto che non ha solo una valenza ambientale, ma di sostenibilità a 360 gradi“. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nella foto, ha commentato la nascita della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità a Palazzo Ducale. “Venezia affronta e vive prima di altri luoghi i grandi temi della contemporaneità: energia e fonti alternative come l’utilizzo dell’idrogeno di cui avremo il primo distributore proprio a Marghera, difesa dell’ecosistema lagunare grazie al Mose che ha dimostrato di funzionare, chiusura del ciclo dei rifiuti, residenzialità, turismo, università, con cui continueremo a collaborare per raddoppiare in città la presenza di studenti e ricercatori sulla base del modello Boston – ha poi concluso – Dobbiamo tutti lavorare come sistema del saper fare, credibile ed efficiente, per difendere l’originalità dell’artigianato e delle attività produttive. Lo Stato italiano, con l’istituzione di questa Fondazione, riconosce il ruolo di Venezia nel futuro”.