Enel e Santander firmano il primo accordo globale a supporto della transizione energetica sostenibile per i propri clienti

Enel e Santander hanno firmato un protocollo d’intesa che promuove la collaborazione tra i due gruppi per la fornitura e il finanziamento di impianti solari, batterie al litio e soluzioni per l’efficienza energetica per famiglie, PMI e aziende. In base al protocollo, Enel, attraverso Enel X Global Retail, la business line dedicata ai servizi energetici avanzati del Gruppo, progetterà soluzioni personalizzate chiavi in mano per i clienti, mentre Santander fornirà loro finanziamenti su misura. I due gruppi leader contribuiranno ad accelerare la transizione energetica dei clienti verso modelli più sostenibili, aiutandoli a ottimizzare in modo sostanziale il proprio consumo energetico.

Alberto De Paoli, nella foto, CFO del Gruppo Enel, ha affermato durante la firma dell’accordo: “Grazie alla nostra partnership con un istituto finanziario di eccellenza quale Santander, stiamo compiendo un altro passo verso il raggiungimento di una società Net Zero. La sostenibilità come scelta di business può essere perseguita solo attraverso l’innovazione, che è al centro di questo accordo”.

José M. Linares, Vice Presidente Esecutivo Senior del Banco Santander e responsabile globale di Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha dichiarato: “Siamo davvero felici di collaborare con Enel, un’azienda che è già nostra partner da molto tempo, per aiutare ulteriormente i nostri clienti di tutto il mondo nella loro transizione verso modelli energetici più sostenibili. In quanto pionieri nel mercato del finanziamento delle energie rinnovabili, noi di Santander CIB siamo impegnati ad accelerare questa trasformazione”.

Enel è già il più grande operatore privato mondiale di energia verde con quasi 54 GW di capacità rinnovabile installata in tutto il mondo e prevede di aumentare di circa tre volte tale capacità entro il 2030. Con la chiusura di tutte le sue centrali termiche, accompagnata dall’uscita dalle attività di vendita di gas entro il 2040, il Gruppo si è impegnato a raggiungere entro quell’anno l’obiettivo “Net Zero” sia per le emissioni dirette che indirette.