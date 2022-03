Banca Carige, perdita netta di 92,7 mln

Banca Carige (nella foto, l’a. d. Francesco Guido) ha chiuso il 2021 con una perdita netta di 92,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 251,6 milioni del 2020 e in sostanziale allineamento rispetto al dato preliminare di 90 milioni comunicato il mese scorso. Il bilancio è stato approvato oggi dal cda. Le differenze rispetto al valore preliminare, informa una nota, sono limitate ad alcune voci derivanti da aggiornamenti nelle valutazioni condotte in merito ad asset quali i portafogli immobiliare e creditizio, i contratti distributivi e le imposte differite attive (DTA).

In particolare, a conclusione degli approfondimenti condotti in merito alla valutazione delle probabilità di recupero nel tempo delle DTA, al 31 dicembre 2021, a livello consolidato, il complesso delle DTA iscritte a bilancio ammonta a €784 milioni mentre le DTA fuori bilancio si attestano a €515 milioni. I coefficienti patrimoniali phased-in al 31 dicembre 2021 definitivi si sono mantenuti sostanzialmente invariati rispetto ai preliminari: CET1 ratio al 10,8%2 e Total Capital Ratio al 13,1%2, con un livello di RWA pari a €9,2 miliardi.

I ratio fully loaded al 31 dicembre 2021 sono rispettivamente pari a: CET1 ratio 9,0% e TC ratio 11,3%.