Cosmopolitan: nuovo numero digitale lanciato da Hearst

Arriva domani in edicola il primo numero di Cosmopolitan, il nuovo “manifesto” dei giovani, che concretizza la profonda riflessione compiuta da Hearst su una generazione che per mezzi e modi di esprimersi è mutata e diventata profondamente diversa.

Hearst si vuole porre come punto di riferimento per queste generazioni, che sotto la nuova direzione di Lavinia Farnese, Chief Editorial & Brand Officer, con Massimo Russo direttore responsabile e una redazione unica (print e digital) in gran parte under 30, il brand vuole essere – spiega ancora una nota – un generatore di valori contemporaneo, senza dimenticare di essere anche e soprattutto un luogo di incontri, una community.

“Cosmopolitan è un brand Manifesto – spiega Lavinia Farnese – l’unico sul mercato a parlare alla fascia di età 20-30 e loro dintorni, rappresenta una generazione che come nessuna prima dì lei oggi rifiuta definizioni di sorta sulla propria pelle nel desiderio di compiersi davvero, di respirare libera. Il nostro target è fatto soprattutto di giovani donne, ma anche giovani uomini, nel cuore dell’età forse più sorprendente di tutte, quelle in cui più si sceglie chi essere, come vestirsi, truccarsi, curarsi, che musica ci piace, cosa consumare, dove viaggiare, con quali mezzi. A chi ispirarsi. Ragazze e ragazzi che amano – a volte detestando – la vita e le sue curve, lo sport, la musica, le passioni, ma allo stesso tempo ambiscono a un lavoro che non è più quello di ieri e anche su questo vogliono informarsi, oltre a questo divertirsi, preferendo alle etichette l’appartenenza, alla strada tracciata la corrispondenza. Hanno talento, e sanno anche impegnarsi nelle cause di buon senso, per questo gli diamo voce, oltre che storie e ispirazioni per avvicinarsi al sogno che ognuno dì loro ha di sé. Lo facciamo attraverso format e sguardi, punti di vista contemporanei dove l’estetica è etica e la forma sempre sostanza”.



Il lancio del nuovo numero di Cosmopolitan mette in campo, a partire da oggi, tutti gli strumenti digitali, reel, video teaser, stories, un fitto calendario di contributi su TikTok, e una campagna radio nel mese di marzo con spot su Radio Monte Carlo, Radio 105, Radio 101 e Radio Italia.