Cdp Venture Capital Sgr, closing da 20 mln per fondo Cysero

Cdp Venture Capital Sgr (nella foto, il presidente Francesca Bria), attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVeca, gestito da AVM Gestioni SGR, Gestore EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo. L’ingresso, informa una nota, ha l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo del fondo Cysero come abilitatore di crescita e sviluppo di startup specializzate in settori ad alto potenziale di innovazione e di mercato nella robotica, ambito nel quale Cdp Venture Capital Sgr ha costutito nei mesi scorsi RoboIT, il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica.

Il fondo di Venture Capital Cysero, che raggiunge la dimensione di 45,4 milioni, è stato costituito per iniziativa di Alberto Bombassei (Presidente di Kilometro Rosso e azionista di riferimento del gruppo Brembo) e di Giovanna Dossena (AVM) con l’adesione di famiglie imprenditoriali quali Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo. Cysero, operativo dal 30 marzo 2021, lo scorso settembre ha annunciato l’investimento nella startup innovativa di cybersecurity 4Securitas.